Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir oldu.

Konut satışının en az olduğu iller ise sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

AYRINTILAR GELİYOR...