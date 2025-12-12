İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve İBB davasında, mahkemenin yargılama için öngördüğü hedef süre belgelere yansıdı. Mahkeme kalemince düzenlenen "Yargılama Hedef Süre Formu"na göre, davanın tamamlanması için 4600 gün, yani yaklaşık 12,5 yıl öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı'nın "yargıda hedef süre" uygulaması, davaların makul sürede tamamlanmasını ve vatandaşın adli süreçlerdeki belirsizlikten kurtulmasını amaçlıyor. Ancak İBB davası için belirlenen 4600 günlük süre, olağan ağır ceza yargılamalarının (ortalama 300-600 gün) çok üzerinde bir takvime denk geliyor. Belgede yer alan bu süre, davanın 2038 yılına kadar devam edebileceğini gösteriyor.

İmamoğlu "Turpun Büyüğü" davasında meydan okudu: "Savunma yapmaya değil yargılamaya geldim"

402 SANIKLI DEVASA DOSYA

İddianamede İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 402 kişi şüpheli sıfatıyla yer alırken ve 200’den fazla ihale dosyası ve birlikte yazışmalar ve ifadeler yer alıyor.

"MAKUL SÜRE" TARTIŞMASI

İBB davası avukatları, hedef süre formlarının normal şartlarda yargılamayı hızlandırmak için bir taahhüt niteliği taşıdığını belirtti. Ancak bir dava için başlangıçta 12,5 yıllık bir süre öngörülmesi, "adil yargılanma hakkı" ve "lekelenmeme hakkı" kapsamında tartışmalara neden olacağını belirterek “Bu süre zarfında müvekkillerin hukuki statüsü belirsizliğini koruyacak ve yargılama süreci, görevdeki on yılı aşkın bir süre boyunca devam eden bir hukuki prosedür oluşturacak” ifadelerini kullandı.

İLK DURUŞMA 9 MART'TA

4600 günlük hedef süreyle gündeme gelen davada, beklenen duruşma takvimi de netleşti. Davanın ilk duruşması 9 Mart tarihinde görülecek.