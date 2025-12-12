İmamoğlu "Turpun Büyüğü" davasında hakim karşısında! Hakim değişti...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkındaki sözleri nedeniyle bir kez daha hakim karşısında

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun son kararnamesiyle, davanın asıl hâkimi İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı. Dosyanın yeni hâkiminin ise izinde olduğu ve 22 Aralık’ta göreve başlayacağı bildirildi.

İmamoğlu'nun bilirkişi davasında hakim bilmecesi

Bu nedenle 12 Aralık’taki üçüncü duruşmayı, komisyon kararıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi yönetecek. Duruşmanın yeri ve saati değişmedi.

İmamoğlu, daha önce yine bir dava duruşmasında hâkim değişikliğine tepki göstermişti.

10.08 DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu, alkışlarla salona girdi. Duruşma başladı. Mahkeme Av. Mehmet Pehlivan’ın cezaevinden gönderdiği duruşmaya katılma talebinin “Diğer müdafilerin hazır bulunması sebebiyle” reddine karar verdi. İmamoğlu'nun savunmasına geçildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, basın toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur.”

Bu açıklamaların ardından, İmamoğlu hakkında “bilirkişiyi hedef göstermek” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

İLK DURUŞMAYA KATILMADI, DAVADA İKİNCİ DURUŞMA SİLİVRİ’DE YAPILDI

İmamoğlu’nun “adil yargılamayı ve bilirkişi ile tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına, “yer ve zamanın hukuka aykırı belirlendiği” gerekçesiyle katılmadı.

İkinci duruşma, Silivri 1 No’lu duruşma salonunda yapıldı. İmamoğlu’nun avukatlarından Hasan Fehmi Demir, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmada bulunması için ara karar verilmesini ve bilirkişi S.B’nin mahkemede dinlenmesini talep etti.

Ancak mahkeme, bilirkişinin dinlenmesinin “dosyaya katkı sağlamayacağı” gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ayrıca Pehlivan’ın dosyada “zorunlu müdafi” olmadığı, başka sanık avukatlarının bulunduğu gerekçesiyle de talepler duruşma arasında değerlendirilecek şekilde ertelendi.