İmamoğlu "Turpun Büyüğü" davasında hakim karşısında! Hakim değişti...

İmamoğlu "Turpun Büyüğü" davasında hakim karşısında! Hakim değişti...
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkındaki sözleri nedeniyle hakim karşısında.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkındaki sözleri nedeniyle bir kez daha hakim karşısında

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun son kararnamesiyle, davanın asıl hâkimi İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı. Dosyanın yeni hâkiminin ise izinde olduğu ve 22 Aralık’ta göreve başlayacağı bildirildi.

İmamoğlu'nun bilirkişi davasında hakim bilmecesiİmamoğlu'nun bilirkişi davasında hakim bilmecesi

Bu nedenle 12 Aralık’taki üçüncü duruşmayı, komisyon kararıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi yönetecek. Duruşmanın yeri ve saati değişmedi.

İmamoğlu, daha önce yine bir dava duruşmasında hâkim değişikliğine tepki göstermişti.

10.08 DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu, alkışlarla salona girdi. Duruşma başladı. Mahkeme Av. Mehmet Pehlivan’ın cezaevinden gönderdiği duruşmaya katılma talebinin “Diğer müdafilerin hazır bulunması sebebiyle” reddine karar verdi. İmamoğlu'nun savunmasına geçildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, basın toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur.”

Bu açıklamaların ardından, İmamoğlu hakkında “bilirkişiyi hedef göstermek” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

İLK DURUŞMAYA KATILMADI, DAVADA İKİNCİ DURUŞMA SİLİVRİ’DE YAPILDI

İmamoğlu’nun “adil yargılamayı ve bilirkişi ile tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına, “yer ve zamanın hukuka aykırı belirlendiği” gerekçesiyle katılmadı.

İkinci duruşma, Silivri 1 No’lu duruşma salonunda yapıldı. İmamoğlu’nun avukatlarından Hasan Fehmi Demir, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmada bulunması için ara karar verilmesini ve bilirkişi S.B’nin mahkemede dinlenmesini talep etti.

Ancak mahkeme, bilirkişinin dinlenmesinin “dosyaya katkı sağlamayacağı” gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ayrıca Pehlivan’ın dosyada “zorunlu müdafi” olmadığı, başka sanık avukatlarının bulunduğu gerekçesiyle de talepler duruşma arasında değerlendirilecek şekilde ertelendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Siyaset
AKP'li belediyenin etkinliğinde konuşacaktı! Mehmet Akif Ersoy'un afişleri yırtıldı
AKP'li belediyenin etkinliğinde konuşacaktı! Mehmet Akif Ersoy'un afişleri yırtıldı
İktidar yazarı Mehmet Akif Ersoy operasyonunu Susurluk'a benzetti! Bu fotoğrafı paylaştı
İktidar yazarı Mehmet Akif Ersoy operasyonunu Susurluk'a benzetti! Bu fotoğrafı paylaştı