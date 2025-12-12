Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı

Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arazi paylaşımı nedeniyle babası ile tartışırken ateşlediği silahla kendilerini izleyen kardeşi Mehmet Bulut'u (13) vurarak ölümüne yol açan Ayhan Bulut (26), bir dizinin seti olarak kullanılan dağ evinde yakalandı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ayhan Bulut, arazi paylaşımı nedeniyle babası Doğan Bulut ile evde tartışmaya başladı.

EGM açıkladı: Bekçinin silahını almaya çalışan kişi etkisiz hale getirildiEGM açıkladı: Bekçinin silahını almaya çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Tartışma kısa süre içerisinde büyürken Ayhan Bulut, evde bulunan tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin penceresinden babası ve ağabeyinin tartışmasını izleyen 13 yaşındaki Mehmet Bulut, başından isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI!

Bulut, ambulansla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 7’nci sınıf öğrencisi olan Bulut'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

kardesinin-olumune-neden-olan-agabey-di-1060014-314564.jpg

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

Olayın ardından kaçan ağabey Ayhan Bulut, JASAT ekipleri tarafından kentte çekimleri süren bir dizinin seti olarak kullanılan dağ evinde saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı suç aleti tabancası ise gizlediği taşların altında ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:DHA

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Türkiye
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!