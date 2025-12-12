Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ayhan Bulut, arazi paylaşımı nedeniyle babası Doğan Bulut ile evde tartışmaya başladı.

EGM açıkladı: Bekçinin silahını almaya çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Tartışma kısa süre içerisinde büyürken Ayhan Bulut, evde bulunan tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin penceresinden babası ve ağabeyinin tartışmasını izleyen 13 yaşındaki Mehmet Bulut, başından isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI!

Bulut, ambulansla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 7’nci sınıf öğrencisi olan Bulut'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

Olayın ardından kaçan ağabey Ayhan Bulut, JASAT ekipleri tarafından kentte çekimleri süren bir dizinin seti olarak kullanılan dağ evinde saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı suç aleti tabancası ise gizlediği taşların altında ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.