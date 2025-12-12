EGM açıkladı: Bekçinin silahını almaya çalışan kişi etkisiz hale getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Kartal'daki Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan bir olaya ilişkin resmi açıklama yaptı.

EGM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polis merkezinde meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"11 Aralık'ta İstanbul ili Kartal ilçesi Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden ve kalacak yeri bulunmadığını beyan eden bir şahsa, kendisine yardımcı olmak amacıyla gerekli yönlendirme çalışmaları yapıldığı sırada, şahsın görevli çarşı ve mahalle bekçisine ait beylik silahını almaya yönelik teşebbüste bulunduğu anlaşılmıştır. Yaşanan olay üzerine polis merkezi amirliğinde bulunan görevli personel tarafından şahıs etkisiz hale getirilmiş olup, konuya ilişkin adli işlem başlatılmıştır."