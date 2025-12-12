Kuşadası'nda kongre turizmini canlandırmak hedefiyle 2013 yılında 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Efes Kongre Merkezi (KOMER), yaşanan bürokratik anlaşmazlıklar nedeniyle atıl durumda kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili paydaşlar arasındaki sürecin çözülememesi üzerine tesisin kaderine terk edilmesi, sektör temsilcileri ve yerel yönetim tarafından yeniden gündeme taşındı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre TTI İzmir 19'uncu Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi kapsamında düzenlenen “İlçelerin Kalkınmasında Turizmin Rolü” panelinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tesisin durumuna dikkat çekti.

Günel, 100 milyon dolar maliyetle yapılan tesisin kapalı kalmasının bölge turizmi adına büyük kayıp olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Efes Kongre Merkezi, 2013 yılında açılan, maliyeti o dönemin parasıyla 100 milyon doları bulan bir tesis. Ancak dev tesis yıllardır kapalı. Bu bizim de kanayan yaramız. Efes Kongre Merkezi'nin en kısa sürede tekrar faaliyete geçmesi için en başından beri büyük çaba sarf ettik. Kuşadası'nda turizmi 12 aya çıkarmak için yapılan en büyük yatırımlardan biri olan KOMER için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

AVRUPA VE ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜKLERİNDENDİ

İnşaat süreci 2005 yılında başlayan ve Ekim 2013'te dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen merkez, 43 bin metrekarelik alanıyla dikkat çekiyordu. Açıldığı dönemde Avrupa'nın 3'üncü, Orta Doğu'nun ise en büyük kongre merkezi unvanına sahip olan tesis, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda işlevsiz kaldı.

"BAKANLIK TARAFINDAN YOK SAYILIYOR"

En son 7 yıl önce Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapan ve 2018 yılından bu yana kapıları tamamen kapalı olan tesisin durumunu değerlendiren TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, yapının çürümeye terk edilmemesi çağrısında bulundu.

Tesisin Milli Emlak'a bağlı olduğunu ve açılmasının zor olmadığını savunan Yurtcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler için, Kuşadası için, özellikle Aydın için çok önemli yatırımlardan bir tanesi. Milyon dolarlar harcanarak yapılmış harika bir yapı. Şu an hâlâ da sağlamlığını koruyor. Fakat Kuşadası Belediyesi'nin, TÜRSAB'ın tüm uğraşlarına, katkılarına rağmen bakanlık tarafından yok sayılıyor. Burasıyla kesinlikle ilgilenilmiyor. Açılması zor değil çünkü şu an Milli Emlak'a bağlı. TÜRSAB ve Kuşadası Belediyesi burası açılsın diye her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Ama maalesef Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy burayı tamamen boş bırakmış vaziyette."