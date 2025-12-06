Milli Park'ta binlerce ağaç kesildi

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en değerli alanlarından biri olan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni bir “yangın yolu” açma operasyonu ile büyük bir tartışmanın odağında.

Kuşadası Sivil Toplum Platformu, Olukludere Kanyonu’nda binlerce ağacın kesilerek yeni bir hat açıldığını duyurdu ve sert bir açıklama yaptı.

“Bu doğrudan bir müdahale değil, bir ekosistem kırılmasıdır.”

Platforma göre yaşananlar, sadece Yarımada’nın değil, Batı Anadolu kıyılarındaki en hassas biyolojik yapının dengesini bozacak kadar ciddi.

“EKOSİSTEMİN SİGORTASI KESİLİYOR”

Açıklamada, yıllardır uzmanların işaret ettiği temel riskin kontrolsüz ziyaretçi ve araç baskısı olduğu vurgulandı. Bilimsel verilere göre yaz aylarında Milli Park’a günlük 1500 araç ve yaklaşık 8 bin ziyaretçi giriyor.

Platform, şu soruyu gündeme taşıdı:

“Bu yoğunluk sınırlandırılmıyorsa yangın yolunun arkasındaki aciliyet nedir?” ​​​​​​​

BİLİMSEL UYARILAR YILLARDIR ORTADAYDI

Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tendü Hilal Göktuğ’un çalışmaları, İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu çevresinin yangın açısından en kırılgan bölgeler olduğunu uzun zamandır ortaya koyuyor.

Platform’a göre sorun açık. “Riskin kaynağı olan insan yoğunluğunu yönetmek yerine doğaya müdahale etmek akılla bağdaşmıyor.” ​​​​​​​

“PLANSIZ YOLLAR YANGINI SÖNDÜRMEZ, BAŞLATABİLİR”

Açıklamada, uluslararası literatürden dikkat çekici uyarılar da yer aldı. Bilimsel çalışmalara göre kontrolsüz yol açımı Ekosistemi zayıflatıyor, istilacı türlerin yayılmasına kapı açıyor, bölgenin mikroiklimini bozuyor, yangın ihtimalini artırıyor.

Platform’un değerlendirmesi çarpıcı. “Yangınla mücadele adı altında açılan bu yol, yangını durdurmaz; doğanın direncini kesin olarak düşürür.”

Milli parkları otel yapacak teklif kabul edildi: Murat Kurum yetkisini Yumaklı'ya devredecek

Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti

“YANGINDA TEK YÖNLÜ TAHLİYE FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR”

Bir diğer kritik uyarı ise ziyaretçi güvenliğine ilişkin. Milli Park’a giriş–çıkışın tek yönlü olması nedeniyle olası bir yangında dar yollarda yüzlerce aracın sıkışabileceği, bunun da kitlesel bir can güvenliği krizine dönüşebileceği belirtildi. “Mevcut taşıma kapasitesi sadece doğayı değil, insan hayatını da tehdit ediyor.”

ÇEVRECİLERDEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Platform, ekosistemi koruyan, risk azaltan ve bilimsel veriye dayanan bir model için şu adımları öneriyor. Yaz aylarında araç girişinin 1500’den daha aşağı çekilmesi, Güzelçamlı’da zorunlu otopark uygulamasına geçilmesi,

Girişin toplu taşıma ve akülü araç sistemiyle sağlanması, Ziyaretçi yoğunluğunun bilimsel kapasite hesaplarına göre yönetilmesi,

Ekosisteme en az müdahale ile riskin azaltılması.

“BU KARARLAR KAPALI KAPILAR ARDINDA ALINAMAZ”

Kuşadası Sivil Toplum Platformu açıklamasını güçlü bir çağrı ile noktaladı.

“Dilek Yarımadası yalnızca Kuşadası’nın değil, dünyanın mirasıdır. Kararlar şeffaf, katılımcı ve bilim temelli olmak zorundadır.”

Platform, doğa ve kültür mirasını korumak için ulusal ve uluslararası her düzeyde mücadeleye hazır olduğunu da ifade etti.