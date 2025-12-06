Milli Park'ta binlerce ağaç kesildi

Milli Park'ta binlerce ağaç kesildi
Yayınlanma:
Dilek Yarımadası–Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda “yangın yolu” için binlerce ağacın kesildiğini duyuran Kuşadası Sivil Toplum Platformu, müdahaleyi “ekosistemin kırılması” olarak niteledi ve kararın bilimsel temelden uzak, doğa için tehlikeli olduğunu belirtti.

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en değerli alanlarından biri olan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni bir “yangın yolu” açma operasyonu ile büyük bir tartışmanın odağında.

Kuşadası Sivil Toplum Platformu, Olukludere Kanyonu’nda binlerce ağacın kesilerek yeni bir hat açıldığını duyurdu ve sert bir açıklama yaptı.
Bu doğrudan bir müdahale değil, bir ekosistem kırılmasıdır.

Platforma göre yaşananlar, sadece Yarımada’nın değil, Batı Anadolu kıyılarındaki en hassas biyolojik yapının dengesini bozacak kadar ciddi.

milli-park2.jpeg

“EKOSİSTEMİN SİGORTASI KESİLİYOR”

Açıklamada, yıllardır uzmanların işaret ettiği temel riskin kontrolsüz ziyaretçi ve araç baskısı olduğu vurgulandı. Bilimsel verilere göre yaz aylarında Milli Park’a günlük 1500 araç ve yaklaşık 8 bin ziyaretçi giriyor.
Platform, şu soruyu gündeme taşıdı:
“Bu yoğunluk sınırlandırılmıyorsa yangın yolunun arkasındaki aciliyet nedir?”milli-park3.jpeg​​​​​​​

BİLİMSEL UYARILAR YILLARDIR ORTADAYDI

Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tendü Hilal Göktuğ’un çalışmaları, İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu çevresinin yangın açısından en kırılgan bölgeler olduğunu uzun zamandır ortaya koyuyor.
Platform’a göre sorun açık. “Riskin kaynağı olan insan yoğunluğunu yönetmek yerine doğaya müdahale etmek akılla bağdaşmıyor.”milli-park.jpeg​​​​​​​

“PLANSIZ YOLLAR YANGINI SÖNDÜRMEZ, BAŞLATABİLİR”

Açıklamada, uluslararası literatürden dikkat çekici uyarılar da yer aldı. Bilimsel çalışmalara göre kontrolsüz yol açımı Ekosistemi zayıflatıyor, istilacı türlerin yayılmasına kapı açıyor, bölgenin mikroiklimini bozuyor, yangın ihtimalini artırıyor.

Platform’un değerlendirmesi çarpıcı. “Yangınla mücadele adı altında açılan bu yol, yangını durdurmaz; doğanın direncini kesin olarak düşürür.

Milli parkları otel yapacak teklif kabul edildi: Murat Kurum yetkisini Yumaklı'ya devredecekMilli parkları otel yapacak teklif kabul edildi: Murat Kurum yetkisini Yumaklı'ya devredecek

Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçtiMilli Parklar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyondan geçti

“YANGINDA TEK YÖNLÜ TAHLİYE FELAKETE DÖNÜŞEBİLİR”

Bir diğer kritik uyarı ise ziyaretçi güvenliğine ilişkin. Milli Park’a giriş–çıkışın tek yönlü olması nedeniyle olası bir yangında dar yollarda yüzlerce aracın sıkışabileceği, bunun da kitlesel bir can güvenliği krizine dönüşebileceği belirtildi. “Mevcut taşıma kapasitesi sadece doğayı değil, insan hayatını da tehdit ediyor.

ÇEVRECİLERDEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Platform, ekosistemi koruyan, risk azaltan ve bilimsel veriye dayanan bir model için şu adımları öneriyor. Yaz aylarında araç girişinin 1500’den daha aşağı çekilmesi, Güzelçamlı’da zorunlu otopark uygulamasına geçilmesi,
Girişin toplu taşıma ve akülü araç sistemiyle sağlanması, Ziyaretçi yoğunluğunun bilimsel kapasite hesaplarına göre yönetilmesi,
Ekosisteme en az müdahale ile riskin azaltılması.

“BU KARARLAR KAPALI KAPILAR ARDINDA ALINAMAZ”

Kuşadası Sivil Toplum Platformu açıklamasını güçlü bir çağrı ile noktaladı.
Dilek Yarımadası yalnızca Kuşadası’nın değil, dünyanın mirasıdır. Kararlar şeffaf, katılımcı ve bilim temelli olmak zorundadır.
Platform, doğa ve kültür mirasını korumak için ulusal ve uluslararası her düzeyde mücadeleye hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Edirne'de yangın faciası! Evde yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti
Edirne'de yangın faciası! Evde yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti
Yılbaşı yaklaşırken...TESK'ten kaçak alkol uyarısı: Fiyatların yükselmesi kaçak üretimi tetikliyor
Yılbaşı yaklaşırken...TESK'ten kaçak alkol uyarısı: Fiyatların yükselmesi kaçak üretimi tetikliyor
Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu
Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu