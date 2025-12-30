Halk sağlığıyla oynayacaklardı: Yüzlerce sentetik ilaç ve kaçak alkol ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi devriye görevi yürüten asayiş ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor.

Yılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

İHBAR GELİNCE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sebze ve meyve deposunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı.

ŞOK BASKINLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Depoya baskın düzenleyen polisin yaptığı aramada 19 şişe kaçak alkol, 518 adet sahte parfüm ve kozmetik ürün, 785 sentetik ecza ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Emre K., Eray K., Eren K. ve Ekrem D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.