Halk sağlığıyla oynayacaklardı: Yüzlerce sentetik ilaç ve kaçak alkol ele geçirildi

Yayınlanma:
Edirne'de polisin bir depoya düzenlediği baskınla yıl başında piyasaya sürülecek çok sayıda uyuşturucu ecza, kaçak içki, sahte parfüm ve kaçak tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi devriye görevi yürüten asayiş ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor.

Yılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildiYılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

İHBAR GELİNCE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sebze ve meyve deposunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı.

ŞOK BASKINLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Depoya baskın düzenleyen polisin yaptığı aramada 19 şişe kaçak alkol, 518 adet sahte parfüm ve kozmetik ürün, 785 sentetik ecza ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Emre K., Eray K., Eren K. ve Ekrem D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
O araçların trafiğe çıkması yasaklandı
O araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi
2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı
2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı