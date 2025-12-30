Halk sağlığıyla oynayacaklardı: Yüzlerce sentetik ilaç ve kaçak alkol ele geçirildi
Edirne'de polisin bir depoya düzenlediği baskınla yıl başında piyasaya sürülecek çok sayıda uyuşturucu ecza, kaçak içki, sahte parfüm ve kaçak tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi devriye görevi yürüten asayiş ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor.
İHBAR GELİNCE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sebze ve meyve deposunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı.
ŞOK BASKINLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Depoya baskın düzenleyen polisin yaptığı aramada 19 şişe kaçak alkol, 518 adet sahte parfüm ve kozmetik ürün, 785 sentetik ecza ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Emre K., Eray K., Eren K. ve Ekrem D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)