Yılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

İzmir’de yılbaşı öncesi 68 operasyonda 8,3 ton etil alkol, 930 litre sahte içki ve binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi. 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen 68 farklı operasyonda tonlarca etil alkol, sahte içki ve gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi.

ETİL ALKOL, SAHTE İÇKİ, KAÇAK TÜTÜN...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 8,3 ton etil alkol, 930 litre sahte içki, 5 içki aroması, 494 bin 560 dolu makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 kaçak puro, 351 kilogram tütün, 806 adet çeşitli ilaç ve 497 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Kaçak içki operasyonunda 3 gözaltıKaçak içki operasyonunda 3 gözaltı

izmirde-yeni-yil-oncesi-alkol-ve-tutun-1058185-314018.jpg

izmirde-yeni-yil-oncesi-alkol-ve-tutun-1058184-314018.jpg

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Özellikle Karabağlar ve Torbalı’da yapılan operasyonlarda, 650 litre kaçak içki ile 640 litre taklit etiketli etil alkol bulundu. Operasyonlarla devletin yaklaşık 15 milyon lira vergi kaybı önlendi. 86 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kişi tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

