Kaçak içki operasyonunda 3 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Akçay Mahallesi’nde 3 şüphelinin sahte alkol üretimi yaptığını tespit etti.

Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!

Bu sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

LİTRELERCE ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda 45 litre etil alkol ile sahte olduğu belirlenen 18 litre viski, 215 litre şarap, 5 litre votka, 11 litre rakı, 3 litre likör, 16 litre bira, 23 adet alkol yapım kiti, 1 damıtma kovası, 1 şişe kapaklama aparatı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.