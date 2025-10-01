Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!

Niğde'de kaçakçılık operasyonu: 131 bin adet ele geçirildi!
Yayınlanma:
Niğde’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, ikamet ve iş yerlerinde çok sayıda tütün mamulü ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

aa-20251001-39280874-39280873-nigdede-kacakcilik-operasyonunda-3-supheli-yakalandi.jpg

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 131 bin 500 dolu makaron, 1.650 paket sigara, 230 kilogram tütün, 33 kutu sigara paketleme poşeti, 29 paket nargile tütünü, 23 kutu sigara sarma kağıdı ve 21 elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, sigara basma makinası ve ruhsatsız bir av tüfeği de operasyon kapsamında bulundu.

Zonguldak'ta kaçakçılık operasyonu! Tam 570 bin adet ele geçirildiZonguldak'ta kaçakçılık operasyonu! Tam 570 bin adet ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilirken, emniyet ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

