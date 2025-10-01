Zonguldak'ta kaçakçılık operasyonu! Tam 570 bin adet ele geçirildi

Zonguldak'ta kaçakçılık operasyonu! Tam 570 bin adet ele geçirildi
Yayınlanma:
Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 134 bini doldurulmuş, 570 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi. 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Zonguldak'ta emniyetin düzenlediği operasyonda 134 bini doldurulmuş, 570 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, 30 Eylül’de, kent merkezi ve Alaplı ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı belirtilen F.Ü. (66), G.K. (51) ve A.K.’ye (38) ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı.

Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN

Aramalarda 2 sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 1,1 ton kaçak tütün, 6 bin 700 paket sigaraya karşılık gelen 134 bin doldurulmuş kaçak makaron, 436 bin 600 boş kaçak makaron, 5 bin 840 sigara sarma kağıdı, 25 paket kaçak nargile tütünü, 360 elektronik sigara likidi, 29 bin sigara filtresi, 240 plastik tütün sarma makinesi, 45 kilogram kaçak çay ve 53 cinsel içerikli eşya ele geçirildi.

zonguldakta-134-bini-dolu-570-bin-kaca-942216-279804.jpg

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

3 şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Siyaset
Erdoğan'ın karşısında oturmuştu: Dervişoğlu resepsiyona katılacak mı?
Erdoğan'ın karşısında oturmuştu: Dervişoğlu resepsiyona katılacak mı?
Meclis'te mini zirve! İYİ Parti ve DEM Parti detayı
Meclis'te mini zirve! İYİ Parti ve DEM Parti detayı
Elini sıkmamıştı: Erdoğan'dan Hatimoğulları'na 'tokalaşma' özrü
Elini sıkmamıştı: Erdoğan'dan Hatimoğulları'na 'tokalaşma' özrü