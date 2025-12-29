SYKP: Suriye’de Alevi protestoculara yönelik saldırı katliamdır

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SKYP), tarafından yapılan yazılı açıklamada, HTŞ’ye bağlı silahlı güçlerin Suriye’de tamamı sivil olan Alevi protestoculara ateş açtığı öne sürüldü. Açıklamada, saldırı sonucu en az 10 Alevi sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Parti, protestocuların silahsız olduğunu ve “iç savaş değil, adil yönetim istiyoruz” talebiyle sokakta bulunduklarını vurgulayarak, yaşananların bilinçli ve mezhepçi bir saldırı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Elinde silah değil söz taşıyan insanlar kurşunlandı. Bu bir çatışma değildir, bu bir güvenlik müdahalesi değildir. Bu açık ve bilinçli bir katliamdır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HTŞ; adıyla, ideolojisiyle ve pratiğiyle bir terör örgütüdür. Bugün Suriye'de Alevi halkına yönelen bu saldırı, yalnızca bir mezhebi değil; birlikte yaşama iradesini, halkların eşitlik talebini ve barış isteğini hedef almıştır. Sokakta adalet isteyen sivillere ateş açmak, korkunun, acziyetin ve halktan duyulan dehşetin itirafıdır. Alevi halkı susturulmak, hak talebi bastırılmak istenmekte; mezhepçi ve gerici bir tahakkum, silah zoruyla dayatılmaktadır.

HTŞ'nin işlediği bu suç insanlığa karşı suçtur. Bu katliamın failleri bellidir ve mutlaka hesap vermelidir. Uluslararası kamuoyunun, insan hakları örgütlerinin ve bölgesel güçlerin suskunluğu bu suça ortaklıktır. Suriye'de yaşananlar bir "iç mesele" değildir; halklara karşı yürütülen organize, mezhepçi ve sistematik bir şiddettir.

Bizler, Suriye'de soykırımla yüz yüze kalan Alevi halkının yanındayız. Mezhepçi, gerici ve silahlı zorbalığa karşı halkların eşit, özgür ve adil yaşam mücadelesini savunuyoruz. Katliamların üstü örtülemez. Zulüm aklanamaz, failler gizlenemez. Katillerden hesap sorulana kadar susmayacağız."