Emekli açtı ağzını yumdu gözünü: TÜİK gözümüze baka baka yalan söylüyor
Asgari ücretli ve emekliler, gitgide derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon nedeniyle ağır bir geçim mücadelesine sürükleniyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlar, sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olurken Osmaniye’de bir emekli, "TÜİK gözümüze baka baka yalan söylüyor, devlette buna çanak tutuyor. Bu ülke şirketlerin eline kalmış" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye merkez çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar, ekonomik gidişat ve enflasyonun geçimlerini zorlaştırdığı aktarırken çarşıda yumurta satan bir emekli, "Üç yetimim var, onları okutuyorum. 600 tane milletvekilinin maaşına zam derken parmaklar kalkıyor dimdik ama emekliye, köre, topala geldiği vakit parmaklıyor iniyor, kırılıyor. 16 bin 700 lira maaş alıyorum. Çok olsa 3 bin lira zam koyar 20 bin lira olur. Kirada oturuyorsam vay benim halime. 3 tane yetim çocuk onları okutuyorum" ifadelerini kullandı.

“TÜİK GÖZÜMÜZE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR”

Bir başka emekli ise, "Bu ülkeyi büyük şirketler yönetiyor. Cumhurbaşkanı yönetmiyor şirketler yönetiyor. Ben mazota yüzde 18 KDV ödüyorum ama yat sahibi yüzde 8-10 arası ödüyor. Bu ülkenin ne halde olduğunu görün. Oy verdim bunlara inkar mı edeyim. O günün şartlarında önümüze gelen onlardı verdim. Ama bize yalan söylüyorlar. Bize çıksınlar desinler ki 'bu ülkede enflasyon yüzde 70' desinler. 'Ama biz size böyle bir para veremiyoruz yüzde 30 veriyoruz' desinler. Biz de göğsümüzü gere gere konuşalım. Niye bize yalan söylüyorlar, bizi neden kandırıyorlar? TÜİK gözümüze baka baka yalan söylüyor, devlette buna çanak tutuyor. Bu ülke şirketlerin eline kalmış. İktidara ne diyeyim ki Allah nasıl biliyorsa onları öyle yapsın. Onlar çocuklarına benim maaşım kadar üç kuruş harçlık veriyorlar mı?" ifadeleriyle isyan etti.

“EMEKLİ YILI DEDİLER EMEKLİYİ HALLETTİLER”

Başka bir vatandaş ise, konuya ilişkin "Bakın oğlanı nişanlayacağım ama daha sadece bir yüzük alabildim. Aile yılı dediler ama ben inanmıyorum. Bir şey alacağız ama anne baba olarak on defa düşünüyoruz. Biz isteriz ki hem anne hem baba olarak ayrı ayrı takı takalım ama yapamayacağım. Emekli memurum" sözlerini sarf ederken bir başka yurttaş ise, "Emekli yılı dediler emekliyi hallettiler. Aile yılı dediler onu hallettiler. Bu yılda ekonomi yılına geçiyorlarmış herhalde bittik zaten. Ben de oğlan evlendiriyorum ama işin içinden çıkılacağı yok. Hepimizi bitirdiler" dedi.



