TBMM'de taciz edilen çocuk konuştu! "Herkes biliyordu ama sustu"

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, bazı Meclis çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları kamuoyunda büyük tepki yarattı. Yıllardır sürdüğü öne sürülen istismar ortamında bazı çalışanların stajyerler için “Bu benim, şu senin” ifadelerini kullandığı aktarıldı. TBMM Genel Sekreterliği de iddiaları doğruladı.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından, Meclis’te staj yapan başka çocuklar da çeşitli kanallardan yaşadıklarını anlatmaya başladı. Eylül 2025’te Meclis’te staja başlayan 17 yaşındaki bir genç kız, staj sürecinde yaşadıklarını Birgün’den Mustafa Bildircin'e anlattı. Genç kız, Meclis Lokantası’nda çalışan bir aşçı tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını söyledi.

Genç kız, TBMM’de 9 Eylül 2025’te staja başladığını, tacizin ise 23 Eylül’de başladığını belirtti. İddiaya göre lokantada çalışan aşçı, genç kıza uygunsuz sözler söyledi ve fiziksel olarak yakınlaşmaya çalıştı. Genç kız, aşçının kendisine “Çok güzel kokuyorsun, seni koklamak istiyorum” dediğini aktardı. 30 yaşındaki aşçının evli olduğunu vurgulayan genç kız, “Bana, ‘Yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?’ gibi cümleler kuruyordu” diye konuştu.

"HERKES SUSTU"

Genç kız, yaşadıklarını kurum müdürüne anlattığını, ancak müdürden tepki yerine uyarı aldığını dile getirdi.

"Kurum müdürü, ‘Kimseye anlatmayacaksın’ dedi. Herkes her şeyi biliyordu ve sustu" deyip, Müdürün kendisine "Kimseye, annenize babanıza bile söylemeyeceksiniz" dediğini söyledi.

Kurumda herkesin olup bitenden haberdar olmasına rağmen sessiz kalındığını vurgulayan genç kız, “Mecliste tam 1,5 ay çalıştım hatta beş günlük paramı da almadan ailem dilekçe verdi ve beni kurumdan aldı” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Meclis’teki taciz iddialarını takip ettiği bildirildi. Bakanlık kaynakları, şikâyette bulunan çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını açıkladı. Skandalla ilgili yürütülen hukuki sürece bakanlığın da müdahil olacağı ifade edildi.