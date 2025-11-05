Son dakika | Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı: Ahmet Türk'ün göreve iadesi bekleniyordu

Son dakika | Mardin'de kayyumun görev süresi uzatıldı: Ahmet Türk'ün göreve iadesi bekleniyordu
Son dakika haberi... Mardin'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanmasının ardından hakkında açılan davadan beraat çıkmıştı. Türk'ün göreve iadesi beklenirken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı.

Yerel seçimlerde Ahmet Türk'ün belediye başkanlığına seçildiği Mardin'de geçtiğimiz yılın Kasım ayında bakanlık tarafından Ahmet Türk'e açılan dava gerekçesi ile belediyeye kayyum atanmıştı. Ancak Türk'ün yargılandığı Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmaların alınmasının ardından Türk hakkında beraat kararı vermişti.

GÖREVE İADESİ BEKLENİYORDU

Türk'ün, hakkında açılan davanın ardından başkanlık görevden alınmasının ardından gelen beraat kararı ile göreve iadesi bekleniyordu.

Son dakika | Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

"ÖYLE BİR BEKLENTİMİZ YOK"

Türk dün DEM Parti'nin meclis grup toplantısının ardından Bakırhan'ın grup toplantısının ardından yaptığı mini soru-cevapta kendisine yöneltilen kayyum sorusunu yanıtladı. Türk'e, "Davadan beraat ettiniz, göreve dönmeniz söz konusu. Bir gelişme var mı efendim?" sorusu soruldu. Türk bu soruya, "Yok, öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok o tarafta." yanıtını verdi.

Bahçeli'nin flaş çıkışına DEM'den ilk yorum: Bizce de bir an önce yapılmalı

BAKANLIK KAYYUMUN GÖREV SÜRESİNİ UZATTI

Gerek devam eden süreç, gerek Ahmet Türk'ün beraat etmesinin ardından beklentiler Türk'ün göreve iadesi yönünde oluştu. Ancak bugün tam tersi bir gelişme yaşandı. Amida Haber'den Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı Mardin kayyumu Tuncay Akkoyun'un görev süresini uzattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

