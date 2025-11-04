Bahçeli'nin flaş çıkışına DEM'den ilk yorum: Bizce de bir an önce yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve terör örgütü lideri Öcalan’ın son açıklamalarının dinlenilmesinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Son Dakika | Bahçeli: MHP İmralı Heyeti'ne katılmaya hazırdır

İMRALI'YA GİDİLSİN ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLSÜN ÇIKIŞI

Bahçeli, Meclis’te İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır."

"Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Korkuya, kaygıya, çekinmeye, çelişkide bocalamaya gerek yoktur."

DEM'DEN İLK YORUM: BİZCE DE BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından gözler DEM Parti'ye çevrildi. DEM Parti eş başkanlarından Tuncer Bakırhan partisinin haftalık grup toplantısında ve toplantının ardından basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtta bu konuya değindi. Grup toplantısının ardından bir basın mensubunun sorduğu Bahçeli çıkışını destekleyen Bakırhan şunları dedi:

"Komisyonun bu işin muhatabıyla görüşmesi kadar doğal, doğru bir şey yoktur. Bizce de bir an önce komisyon İmralı adasına giderek Sayın Öcalan'la görüşmeli, Sayın Öcalan'ı dinlemeli. Sayın Öcalan'la yapılacak görüşmenin bu süreci daha da hızlandıracağını, daha da katkı sunacağını, daha pozitif bir zemine çekeceğine ben şahsen inanıyorum."

"KÜRT MESELESİ ÇÖZÜLDÜKÇE TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞECEK"

Bakırhan grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin İmralı çıkışına yorum yapan Bakırhan şöyle konuştu:

"Kürt meselesi çözüldükçe Türkiye demokratikleşecektir. Bu vesile ile Öcalan ile görüşme gerçekleştirildi. Öcalan dün özellikle tarih ve sosyoloji üzerinde durarak tarihsel Türk-Kürt ilişkilerini bu iki kulvardan onarmayı öneriyor. Bunu yaparken de çizgiler çekerek değil kapsayıcı şekilde yapılmasının altını çiziyor. Bunu nasıl yapacağız? Elbette demokratik entegrasyon yasalarını yaparak yapacağız. Peki nedir bu? Demokratik entegrasyon kavramı özce birbirine alışma, sahip çıkma ve uyumdur. Demokratik entegrasyonunun zıttı olan asimilasyonla açıklamaya çalışacağım. Yıllardır bu topluma dayatılan asimilasyon unut der. Kimliğini, benliğini, onurunu unut benim gibi ol der. Asimilasyon eritir, tek tipleştirir. Öcalan'ın önerdiği demokratik entegrasyon ise 'var ol' der. Kürt olarak, Süryani olarak 'var ol' der. Biri yok eder biri kucaklar. Biri reddeder biri sahip çıkar. İşte demokratik entegrasyon halklarının kendi dili ile kimlikleri ile özgürce yaşamasının adıdır. Devletin buradaki görevi herkese eşit mesafede durması ve onları garanti altına almaktır."

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin Demirtaş çağrısı sorulan Bakırhan şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, AİHM 3 kezdir karar veriyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor."

AHMET TÜRK GÖREVE İADE EDİLECEK Mİ? KENDİSİNE SORULDU

DEM Parti'nin sembol isimlerinden olan, belediyesine kayyum atanan Ahmet Türk geçtiğimiz günlerde kayyuma neden olan davadan beraat etmişti. Bu kararın ardından gözler kayyumun kaldırılıp kaldırılmayacağın döndü.

Devletin yetkili organlarından konu hakkında henüz bir adım ya da açıklama gelmedi. Konu doğrudan Ahmet Türk'e soruldu.

Bakırhan'ın grup toplantısının ardından yaptığı mini soru-cevapta yanında olan Ahmet Türk'e göreve geri dönüp dönmeyeceği hakkında "Davadan beraat ettiniz, göreve dönmeniz söz konusu. Bir gelişme var mı efendim?" sorusu soruldu. Türk bu soruya, "Yok, öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok o tarafta." yanıtını verdi.

BAHÇELİ İLE AHMET TÜRK'ÜN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Türk, burada yaptığı açıklamada Bahçeli ile bir görüşme yapmayı düşündüklerini ancak tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

Hayır, öyle belli bir tarih yok ama böyle bir düşüncemiz var. Bir görüşme talebimiz olacak.

BAKIRHAN: BU AYIP ARTIK BİTMELİDİR

Bakırhan grup toplantısında AİHM'nin Selahattin Demirtaş için yapılan itirazı reddedip tahliyesi için karar vermesine de değindi. Başta Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere siyasi tutsakların bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Bakırhan şöyle konuştu:

"Sürecin selameti için kumpas davaları artık sona ermeli. Barış konuşacaksak kumpas bitmeli. AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında 8 Temmuz 2025'te verdiği kararda, Kobane davasındaki tutukluluğun siyasi saiklerle sürdürüldüğünü tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın 8 Ekim'de son gün yaptığı itiraz dün reddedildi. Böylece Demirtaş ve Kobane kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın kararı kesinleşmiş oldu. Türkiye bu ve daha önce verilmiş AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir an önce Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobane kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız artık serbest bırakılmalıdır. Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi hukuka uymaktan geçer. Bu hukuksuzluğu sürdürmenin vicdani ve siyasi karşılığı artık kalmamıştır. Bu kısır döngü, bu ayıp artık bitmelidir"

"ASGARİ ÜCRET 46 BİN OLMALI"

Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret tekliflerini açıklayan Bakırhan, Digel Tekstil ve Smart Solar işçilerini de selamladı: