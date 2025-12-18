Bunu yapmayan binlerce lira zarar edecek! EYT'liler için "son çıkış" uyarısı

Türkiye'nin gündemindeki en sıcak başlık olan asgari ücret zammı, sadece çalışanların maaş bordrosunu değil, ekonomideki tüm parametreleri tepeden tırnağa etkilemeye hazırlanıyor. 1 Ocak'tan itibaren EYT'lilerden GSS borcu olanlara, asker ve doğum borçlanması planlayanlardan dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenlere kadar milyonlarca vatandaş yeni tarife ile karşılaşacak.

Özellikle emeklilik planı yapanlar ve SGK'ya borçlanma başvurusu düşünenler için takvim yaprakları aleyhte işlemeye başladı. Sadece maaşlar değil, borçlanma tutarlarından GSS primine kadar her kalem sil baştan değişecek. Konunun uzmanları, yaklaşan "çifte zam" dalgasına yakalanmamak adına önümüzdeki son 14 günün hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ZİNCİRLEME ETKİ: İĞNEDEN İPLİĞE DEĞİŞİM

Asgari ücrete yapılacak zam oranı, domino etkisi yaratarak pek çok kalemi yukarı çekecek. Bu artış; işsizlik maaşı tavan ve taban ücretlerini, İsteğe Bağlı Sigorta primlerini ve BAĞ-KUR primlerini yeniden belirleyecek. Etki alanı bununla da sınırlı kalmayacak; ev hizmetlerinde çalışanların ödediği primler ile avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları da bu artıştan doğrudan nasibini alacak.

BORÇLANMA YAPACAKLAR DİKKAT: "ÇİFTE ZAM" KAPIDA

Asıl can yakıcı tablo ise askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanları bekliyor. Yılbaşında vatandaşı iki türlü maliyet artışı bekliyor:

Gelecek olan asgari ücret zammı.

Kanuni düzenlemeyle prim oranlarının yüzde 45'e çıkacak olması.

Bu "çifte zam" senaryosu gerçekleşmeden elini çabuk tutanlar kazançlı çıkacak. Mevcut sistemde borçlanma başvurusu yapanlar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden ödeme yapıyor. Şu anki geçerli tarifeyle:

Günlük en düşük borçlanma: 277 TL

Aylık en düşük borçlanma: 8 bin 321 TL

Aylık tavan borçlanma: 62 bin 411 TL seviyesinde bulunuyor.

11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda: 50 bin tahliye ve GSS affı masada

GEÇ KALANA AYLIK 3 BİN LİRA EK MALİYET

1 Ocak tarihinden sonra hesaplar tamamen şaşacak. Asgari ücrete gelecek zam henüz hesaba katılmasa bile, sadece mevzuattaki yüzde 45'lik artış devreye girdiğinde rakamlar fırlayacak:

Yeni günlük en düşük borçlanma: 390 TL

Yeni aylık en düşük borçlanma: 11 bin 703 TL

Bu tabloya göre; bugün başvuran bir vatandaş, sadece bir aylık borçlanmada 3 bin 382 lira kâr edecek. Tavandan borçlanacaklar için ise bu avantaj aylık 25 bin lirayı aşıyor. Bu rakamların üzerine bir de beklenen yüzde 20-25 aralığındaki asgari ücret zammı eklendiğinde, ödenmesi gereken tutar arasındaki makas iyice açılacak.

EYT'LİLER İÇİN KRİTİK VİRAJ VE SON ÇIKIŞ

Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olup prim günü eksiği bulunanlar için zaman daralıyor. 2026 yılı girmeden, yani önümüzdeki 14 gün içinde borçlanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, çok daha düşük maliyetle emeklilik biletini alabilecek.

GSS PRİMLERİNDE ERKEN DEĞİŞİM BAŞLADI

Öte yandan değişim rüzgarı bazı kalemlerde kendini şimdiden hissettirdi. 1 Aralık 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde oran yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükseltildi. Yapılan bu güncellemeyle birlikte, sağlık hizmetinden yararlanmak için vatandaşın cebinden çıkacak en düşük aylık prim tutarı 1.560 TL olarak güncellendi.

Vatandaşın gözü kulağı şimdi bir yandan Ankara'dan açıklanacak resmi asgari ücret zam oranında, diğer yandan ise banka hesaplarında ve SGK müdürlüklerinde oluşacak yıl sonu yoğunluğunda.