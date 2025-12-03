11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda: 50 bin tahliye ve GSS affı masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 27 Kasım tarihinde sunulan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 11. Yargı Paketi, bugün Adalet Komisyonu’nda masaya yatırılıyor. Toplam 38 maddeden oluşan teklif; ceza infaz düzenlemelerinden genel sağlık sigortası (GSS) borçlarına, trafik suçlarından dolandırıcılıkla mücadeleye kadar pek çok kritik başlığı içeriyor. İfade ve düşünce özgürlüğüne yönelik tartışmalı maddelerin yanı sıra sanal bahis ve kumar gibi suçlar da paketin kapsamı içerisinde yer alıyor.

Paketin en dikkat çeken başlıklarından birini, kamuoyunda "Covid izni" veya "kısmi af" olarak bilinen uygulamanın kapsamının genişletilmesi oluşturuyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in "Bir af değil, denetimli serbestliğin üç yıl daha erken uygulanması" şeklinde nitelendirdiği düzenleme yasalaşırsa, yaklaşık 50 ila 55 bin kişinin cezaevinden tahliye olması bekleniyor.

Düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak cezası henüz kesinleşmeyen hükümlüler de denetimli serbestlik süresini dışarıda geçirebilecek. Ancak pakette siyasi suçlardan hükümlü olanlara yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

ÇOCUKLARI KULLANAN ÇETELERE 30 YIL HAPİS YOLU

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından gündeme gelen ve çocukların suça sürüklenmesini engellemeyi amaçlayan maddelerde de değişikliğe gidildi. Başlangıçta "suça sürüklenen çocuklar"a yönelik ceza artırımı planlanırken, "çocuğun üstün yararı" ilkesi gözetilerek bu plandan vazgeçildi. Bunun yerine çocukları suç aleti olarak kullanan organize suç örgütlerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle, silahlı çetelerin 18 yaş altındaki çocukları suç faaliyetlerinde kullanması durumunda, örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Ayrıca, kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde toplu alanlarda havaya ateş açan kişilere de 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

TRAFİK YOL KESMEYE AĞIR CEZA

Trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemler de paket kapsamında yeniden tanımlandı. Trafikte "yol kesme", bir aracı durdurma veya hareketini engelleme eylemleri artık tek başına bir suç sayılarak faillere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Taksirle yaralama suçlarında da cezalar artırılıyor. Basit yaralama durumunda ceza üst sınırı 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verilmesi halinde ise 5 yıla kadar hapis cezasına yükseltiliyor.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE "BİYOMETRİK" DÖNEM

Sanal dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankacılık ve iletişim sektörüne yönelik yeni tedbirler getiriliyor. Buna göre; fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli görülen durumlarda banka hesaplarına 48 saate kadar bloke konulabilecek. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir kişinin adına kayıtlı olabilecek GSM hat sayısına sınırlama getirecek; kurala uymayan kişi ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

MİLYONLARCA KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNİYOR

Pakette ekonomik bir rahatlama maddesi de yer alıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik düzenleme ile 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş prim, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin vatandaşın yararlanacağı ve toplamda 3 milyar 258 milyon liralık borcun silineceği tahmin ediliyor.

LGBTİ+ DÜZENLEMESİNDE GERİ ADIM

Taslağın hazırlık aşamasında yer alan ve LGBTİ+ bireyleri hedef aldığı gerekçesiyle tepki çeken maddeler ise paketten çıkarıldı. İlk taslakta, cinsiyet değişikliğini teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni yapmaları durumunda ise 1,5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyordu. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu maddeler, komisyona sunulan metinde yer almadı.