Şehir magandası trafiği birbirine kattı! “Canım sıkkın” diyerek motosikletliyi darbetti

Yayınlanma:
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, trafikte bir motosikletliyle tartışan kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" dedikten sonra motosiklet sürücüsüne saldırdı. Motosiklet sürücüsünü yumruklayan ve direksiyon kabininden tekme atan kamyonet şoförüne çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Arnavutköy-Bolluca yolunda, geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. Daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçti ve yolu kapattı.

“CANIM SIKKIN” DEDİ, MOTOSİKLETLİYE SALDIRDI!

Daha sonra araçtan inen kamyonet sürücüsü, motosiklet sürücüsü Yasin A. ile “Neden frene bastın" diyerek tartışmaya başladı. Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" diyerek Yasin A.’ya hakarette bulundu. Kısa süre sonra kamyonet şoförü motosiklet sürücüsünü darbetti.

istanbul-arnavutkoyde-canim-sikkin-1012955-300541.jpg

MOTOSİKLETLİYİ İKİNCİ KEZ DARBETTİ!

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken kamyonet şoförü kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti. Bir süre sonra aracından yeniden inen kamyonet şoförü, motosikletliyi ikinci kez darbetti.

Trafik magandasına ev hapsi: Otomobilin önünü kesip camını yumrukladılarTrafik magandasına ev hapsi: Otomobilin önünü kesip camını yumrukladılar

Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

