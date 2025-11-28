Telegram’daki 'C7K' soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Telegram’daki 'C7K' soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Telegram sosyal iletişim platformu üzerinden “C7K” isimli kanal vasıtasıyla bir araya geldikleri ve birden fazla suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Telegram’daki “C7K” adlı kanal üzerinden bir araya geldikleri ve çeşitli siber suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, şüphelilerin arasında suça sürüklenen çocukların da bulunduğunu belirterek, haklarında “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemine girme”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” ve 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturma yapıldığını açıkladı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan açıklamaya göre Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 4 kişinin tutuklanmasına, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, 12 suça sürüklenen çocuk hakkında gözaltı ve ifade işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

