Telegram çetesine operasyon! Çoğunluğu çocuk çıktı

Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal mesajlaşma platformu Telegram üzerinde faaliyet gösteren ve suç içerikli paylaşımlarıyla tespit edilen "C7K" isimli gruba yönelik resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı yakalandı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, "C7K" isimli Telegram grubunun faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, grup üyelerinin şehitler, gaziler ve kamu görevlilerine yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Grubun hedefindekilerin sadece kamu görevlileri olmadığı, aynı zamanda 18 yaşından küçük çocuklara yönelik de benzer suç içerikli eylemlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, kişisel verileri hukuka aykırı yollarla ele geçirip bu platform üzerinden yaydıkları da dosyada yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK ÇIKTI

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen toplam 14 şüpheliye yönelik operasyon düğmesine basıldı. 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun dikkat çeken ayrıntısı ise yakalanan kişilerin yaş profili oldu. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'unun "Suça Sürüklenen Çocuk" (SSÇ) statüsünde olduğu bildirildi.

