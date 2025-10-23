Son dakika | Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Son dakika haberi... Ahmet Türk 'Örgüt propagandası' iddiasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına gerekçe yapılan davadan beraat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024’te görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Dava, Türk’ün 28 Mart 2011’de Siirt’te faili meçhul cinayetlere ilişkin yaptığı bir konuşma nedeniyle 2022 yılında açılmıştı.

Karar duruşmasına Ahmet Türk’ün avukatları Erdal Kuzu ve Tahar Erdem, Mardin Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı, savcı Türk’ün cezalandırılmasını talep etti.

Erdal Kuzu, 2014 yılında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aynı dosya hakkında “takipsizlik” kararı verdiğini hatırlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı yok sayarak yeniden iddianame hazırlamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Türk’ün sözlerinin suç unsuru taşımadığını hükmetti. Mahkeme heyeti, açıklamanın demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmederek Türk hakkında beraat kararı verdi.

İçişleri Bakanlığı Türk’ü görevden uzaklaştırdığı kararına gerekçe olarak Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu davayı göstermiş ve açıklamasında “terör örgütü propagandası suçundan yargılaması devam ediyor” ifadelerine yer vermişti.

Türk’ün davadan beraat etmesi ile göreve dönüp dönmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başladıktan sonra Türk’ün göreve iade edilmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

