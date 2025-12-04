Son Dakika | Karadeniz'deki gemi saldırıları... MSB'den 'tedbir' açıklaması
Rusya ve Ukrayna savaşı Karadeniz'de sert çatışmalara neden olmaya başladı. Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine saldırı düzenlenmişti. Son olarak da ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı. Ukrayna saldırılarını üstlendi.
Haftalık basın bilgilendirilmesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"MAYIN KARŞI..."
MSB, bölgesel sahiplik ilkesi gereği tedbir ve inisiyatifler alındığını bildirdi. MSB şunları ifade etti:
"Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz’deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir, keşif, gözetleme faaliyetleri icra etmeye, ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz"