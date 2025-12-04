Son Dakika | Karadeniz'deki gemi saldırıları... MSB'den 'tedbir' açıklaması

Rusya ve Ukrayna savaşı Karadeniz'de sert çatışmalara neden olmaya başladı. Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine saldırı düzenlenmişti. Son olarak da ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı. Ukrayna saldırılarını üstlendi.

Haftalık basın bilgilendirilmesinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılar ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"MAYIN KARŞI..."

MSB'den Yunanistan'a sert uyarı

MSB, bölgesel sahiplik ilkesi gereği tedbir ve inisiyatifler alındığını bildirdi. MSB şunları ifade etti: