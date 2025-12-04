MSB'den Yunanistan'a sert uyarı

MSB'den Yunanistan'a sert uyarı
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın tepki çeken ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB'nin açıklamasında, "TSK, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır" denildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege'de adalara füze konuşlandıracaklarını söylemesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Son olarak Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre PULS'un yedek parçaları Yunanistan'da üretilecek ve üretici firma Elbit Yunan teknisyenlere eğitim vereceği belirtildi.

nikos-dendias.jpeg

MSB'DEN YUNANİSTAN'A SERT YANIT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MSB'nin açıklamasında, "Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir.

Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır.

Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte+ sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.

Barrack yine planı yapmış: Ruhban okulu, Yunanistan, Kıbrıs ve Hazar petrolü...Barrack yine planı yapmış: Ruhban okulu, Yunanistan, Kıbrıs ve Hazar petrolü...

KARADENİZ'DEKİ GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılara ilişkin de açıklamalarda bulunan MSB'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Türkiye
18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
18 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten
Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten
İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı
İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı