Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege'de adalara füze konuşlandıracaklarını söylemesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Son olarak Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre PULS'un yedek parçaları Yunanistan'da üretilecek ve üretici firma Elbit Yunan teknisyenlere eğitim vereceği belirtildi.

MSB'DEN YUNANİSTAN'A SERT YANIT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MSB'nin açıklamasında, "Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir.

Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır.

Türkiye’yi hedef alan girişimlerin geçmişte+ sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.

Barrack yine planı yapmış: Ruhban okulu, Yunanistan, Kıbrıs ve Hazar petrolü...

