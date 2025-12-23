Son dakika | Karadağ'dan Türk vatandaşları için vize kararı! Bakanlık duyurdu

Son dakika haberi... Dışişleri kaynakları: Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz şekilde girişlerine yeniden imkan tanıyacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Karadağ'ın aldığı bu kararın hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği öğrenildi. Kararla birlikte Türk vatandaşları, Karadağ’a yapacakları turistik ve kısa süreli seyahatlerinde yeniden vize muafiyetinden yararlanabilecek.

RESMİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye uygulanan vizesiz seyahatin askıya alınması kararını 10-15 güne kadar iptal edilebileceğini açıklamıştı.

Karadağ vize uygulamasını kaldıracak mı? Resmi açıklama geldiKaradağ vize uygulamasını kaldıracak mı?

VİZESİZ SEYAHAT NEDEN ASKIYA ALINMIŞTI?

Karadağ hükümeti, Ekim ayının sonunda Türkiye ile 2008’den beri yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Bu karara başkent Podgorica’da yaşanan şiddet olayı ve kamu düzeni endişeleri gerekçe gösterilmişti.

Karadağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakasıKaradağ'daki kavganın tansiyonu düşmüyor: 'Türklere ölüm' diye bağırdılar! İşte o gerilimin perde arakası

Karadağ medyasında çıkan haberlere göre bir Montenegrin vatandaşı bir grup Türk ile yaşanan tartışma sonrası bıçaklandı; olay sonrasında bazı Türklerin de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı ve şehirde gerginlik arttı. Bu gelişmelerin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, vizesiz seyahatin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

VİZESİZ KALIŞ SÜRESİ KAÇ GÜN OLACAK?

Karara göre vizesiz kalış süresi 30 günle sınırlandırılırken, güvenlik riski değerlendirmesi yapılması halinde vize rejiminin yeniden uygulanabileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

