MHP'li başkanı ve eşini öldüren emekli polis adliyede

Yayınlanma:
Sakarya’da emekli polis Adem Yüksel, eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Mustafa Hıraç’ı tabancayla öldürdü. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya’da, dün eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Yüksel adliyeye sevk edildi.

Emekli polis dehşet saçtı: Önce eşini sonra MHP'li ilçe başkanını öldürdüEmekli polis dehşet saçtı: Önce eşini sonra MHP'li ilçe başkanını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis Adem Yüksel ile 2 çocuğunun annesi eşi Selma Yüksel arasında evde başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Yüksel, tabancayla eşine ateş etti ve evden ayrıldı.

esini-ve-iliskisi-oldugunu-iddia-ettigi-1154790-343168.jpg

Ardından, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine giden Yüksel, burada da Hıraç'ı tabancayla vurdu. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Yüksel’in ifadesi doğrultusunda her iki adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Selma Yüksel ve 2 çocuk babası Mustafa Hıraç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.esini-ve-iliskisi-oldugunu-iddia-ettigi-1154792-343168.jpg

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Cenazeler, olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yüksel, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten çıkarıldığı sırada gazetecilerin ‘Neden öldürdünüz?’ ve ‘Pişman mısınız?’ sorularına cevap vermedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

