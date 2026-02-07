Bu kentte musluktan zehir akıyor! "Ağzınıza bir damla bile sürmeyin" uyarısı

Bu kentte musluktan zehir akıyor! "Ağzınıza bir damla bile sürmeyin" uyarısı
Yayınlanma:
Muş'ta yapılan analizlerde şebeke suyunun sınır değerlerin üzerinde kirli olduğu tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, suyun içilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması konusunda halkı uyardı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şehir şebeke suyundan alınan numunelerin analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan incelemelerde, su değerlerinin mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde olduğu tespit edilerek vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu.

ANALİZ SONUÇLARI MEVZUATA AYKIRI ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal medyada ve basın organlarında yer alan iddialar üzerine harekete geçildiği belirtildi. Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, bazı parametrelerin yasal sınır değerleri aştığı resmen teyit edildi.

BELEDİYE İLE KOORDİNASYON VE İKAZ

Elde edilen bulguların, su altyapısından sorumlu olan Muş Belediyesi ile paylaşıldığı açıklandı. Müdürlük, suyun kaynağındaki veya altyapısındaki uygunsuzluğun tespit edilmesini, gerekli bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle başlatılmasını talep etti.

Ceren göğsünden vurulmuş halde bulundu! Üç kişi gözaltındaCeren göğsünden vurulmuş halde bulundu! Üç kişi gözaltında

VATANDAŞLAR İÇİN HAYATİ UYARILAR

Müdürlük yaptığı uyarıda bu ifadeleri kullandı:

"Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Türkiye
Bodrum'u ayağa kaldıran katil Rus koca Türkiye'ye iade edildi! İlk sözleri 'suçsuzum' oldu
Bodrum'u ayağa kaldıran katil Rus koca Türkiye'ye iade edildi! İlk sözleri 'suçsuzum' oldu
Depremde kızlarını kaybeden çiftin 6 Şubat'ta çocukları doğdu
Depremde kızlarını kaybeden çiftin 6 Şubat'ta çocukları doğdu
Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı