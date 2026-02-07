Bu kentte musluktan zehir akıyor! "Ağzınıza bir damla bile sürmeyin" uyarısı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şehir şebeke suyundan alınan numunelerin analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan incelemelerde, su değerlerinin mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde olduğu tespit edilerek vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu.

ANALİZ SONUÇLARI MEVZUATA AYKIRI ÇIKTI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal medyada ve basın organlarında yer alan iddialar üzerine harekete geçildiği belirtildi. Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, bazı parametrelerin yasal sınır değerleri aştığı resmen teyit edildi.

BELEDİYE İLE KOORDİNASYON VE İKAZ

Elde edilen bulguların, su altyapısından sorumlu olan Muş Belediyesi ile paylaşıldığı açıklandı. Müdürlük, suyun kaynağındaki veya altyapısındaki uygunsuzluğun tespit edilmesini, gerekli bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle başlatılmasını talep etti.

VATANDAŞLAR İÇİN HAYATİ UYARILAR

Müdürlük yaptığı uyarıda bu ifadeleri kullandı:

"Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."

