Son Dakika | Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 22 gözaltı

Son Dakika | Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 22 gözaltı
Yayınlanma:
Son dakika... Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilenlerin sekizinin görevdeki asker olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 22 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün “mahrem hizmetler” olarak tanımladığı yapıya bağlı kişileri tespit etti. Şüphelilerin, kamuya açık kontörlü sabit hatlar üzerinden FETÖ’nün “mahrem imamları” ile iletişim kurduğu belirlendi.

Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonuEskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

SEKİZ GÖREVDEKİ ASKER

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 5'i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay (binbaşı), 4'ü emekli subay (albay), 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen), ve 1 özel sektör çalışanı bulunuyor.

Ankara merkezli olarak 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Komisyon İmralı'ya giderse Özel de Demirtaş'ı ziyaret edecek
Komisyon İmralı'ya giderse Özel de Demirtaş'ı ziyaret edecek
Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti
Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti
Saray'ın Ezidi çemberi!
Saray'ın Ezidi çemberi!