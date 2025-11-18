Son Dakika | Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 22 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün “mahrem hizmetler” olarak tanımladığı yapıya bağlı kişileri tespit etti. Şüphelilerin, kamuya açık kontörlü sabit hatlar üzerinden FETÖ’nün “mahrem imamları” ile iletişim kurduğu belirlendi.

SEKİZ GÖREVDEKİ ASKER

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 5'i görevde subay (albay, yüzbaşı, üsteğmen), 3'ü görevde astsubay, 2'si ihraç subay (binbaşı), 4'ü emekli subay (albay), 2'si emekli astsubay, 2'si ihraç astsubay, 3'ü görevde kamu görevlisi (mühendis ve öğretmen), ve 1 özel sektör çalışanı bulunuyor.

Ankara merkezli olarak 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.