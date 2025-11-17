Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "güncel kadın" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma; aralarında özel sektör çalışanı, ev kadını ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ: 16 GÖZALTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Eskişehir'in yanı sıra Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan duyurdu: 27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyallere ve Türk lirası ile dövize el konuldu. İşlemlerinin ardından gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 16 kadın şüpheliden 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol; 3'ü hakkında ise ev hapsi verildi.

5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.