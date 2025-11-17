Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Yayınlanma:
Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "güncel kadın" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma; aralarında özel sektör çalışanı, ev kadını ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

feto-operasyonu.jpg

OPERASYON DÜZENLENDİ: 16 GÖZALTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Eskişehir'in yanı sıra Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyallere ve Türk lirası ile dövize el konuldu. İşlemlerinin ardından gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 16 kadın şüpheliden 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol; 3'ü hakkında ise ev hapsi verildi.

5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

