Bakan duyurdu: 27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

KAMU GÖREVLİSİ 71 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

22 ilde uluslararası suç örgütüne dev operasyon: 138 kişi gözaltına alındı!

Şüphelilerin, FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.