Bakan duyurdu: 27 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

KAMU GÖREVLİSİ 71 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin, FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı