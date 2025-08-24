Maraş Elbistan'da korkutan bir deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre, depremin derinliği 19.74 kilometre olarak belirlendi.

Elbistan merkezli sarsıntı saat 05.59'da yaşandı.

6 ŞUBAT DEPREMİ

2023 yılının Şubat ayında (6 Şubat) Kahramanmaraş'ta Türkiye, tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketlerinden biri yaşanmıştı.

Pazarcık merkezli ilk deprem, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedilmişti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremde, resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yakın hafızasında bulunan bu depremlerden ötürü, yaşanan sarsıntılar başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm yurtta endişeyle karşılanıyor.