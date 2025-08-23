Deprem uzmanından kritik uyarı: O fay 'tümör' gibi büyüyor!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Batı Ege’deki Uşak Fay Bloğu’nun “tümör gibi büyüdüğünü” söyleyerek yeni depremler konusunda uyardı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Batı Ege için kritik bir uyarıda bulundu. 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede süren artçı sarsıntılara dikkat çeken Bektaş, “Uşak Fay Bloğu tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek” dedi.

NEDEN TEHLİKELİ?

Prof. Dr. Bektaş’ın açıklamalarına göre, Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloğu, Batı Ege’nin en yoğun deformasyon alanında bulunuyor. GPS uydu verileri de bu hareketliliği doğruluyor.

Bölgedeki fay bloğunun, 1969 Alaşehir, 1970 Gediz ve 1971 Burdur depremleri gibi 6 ila 7 büyüklüğünde çok sayıda deprem ürettiği biliniyor. Uzmanlar, Batı Ege’nin saat yönünün tersine hareketinin fay bloğundaki gerilimi artırdığını ve deprem üretiminin sürdüğünü belirtiyor.

ÇEVRE İLLERİ ETKİLEYEBİLİR

10 Ağustos depreminden sonra artçıların halen devam etmesi, fay bloğunun aktifliğini gösteriyor. Prof. Dr. Bektaş, bu deformasyonun Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve çevre illerde depremselliği tetikleyebileceğini ifade etti.

Bektaş'ın paylaşımı bu şekilde:

56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM ÜRETEN

UŞAK FAY BLOĞU tıpkı bir tümör gibi depremlerini daha da büyüyecek!

Neden?

Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu UŞAK FAY BLOĞU uydu verilerine göre ( gps ) bölgenin en yoğun deformasyon bölgesinde yeralır.

Blok kenarı fayları karşılıklı stres transferiyle M6-7 depremlerini üretmiştir ( 1969 Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur vb.).

Uşak Fay Bloğu Batı Egenin saat yönü tersi hareketiyle deformasyonunu ve deprem üretimini sürdürmektedir.

Zamanla bu deformasyon çevre illerin depremseliğine neden olacaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

