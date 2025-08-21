Depremde tsunami yaşayacak iki ilçe için AFAD çalışma başlattı

Yayınlanma:
Olası bir Marmara depreminde yaşanacak tsunami tehlikesine karşı Tuzla'da İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Acil durumu planı hazırlanacak. Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu kapsamında bir tsunami tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bunlardan sonra da ilçelerimiz tsunamiye hazır sertifikası almaya hak kazanacak" şeklinde konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) öncülüğünde ve UNESCO-IOC Tsunamiye Hazır Tanıma Programı çerçevesinde Kartal ve Tuzla'da hayata geçirilecek "Coastwave Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, söz alarak "Nihayetinde hedefimiz bir afet olduğu zaman afetin oluşturduğu manevi ve maddi zararların minimize etmek için bir çabadır. Tsunami bir doğa olayı, doğa olaylarına tedbir almazsak afete dönüşme ihtimali var. Bizler de atanmışlar ve seçilmişler milletimizin, halkımızın refahı için alacağımız tedbirlerle oluşabilecek bir doğa olayının afet olmasını engellemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise Coastwave Projesinin detaylarına ilişkin sunum yaptı. Özener, Coastwave Projesi kapsamında Türkiye dahil 39 ülkenin olduğunu söyledi.

İLK ÇALIŞMA BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI

Proje'nin ilk olarak 2 yıl önce Büyükçekmece'de başladığını belirten Özener, "Büyükçekmece'de bunu yaptık. Bu projeyle de Tuzla ve Kartal ilçelerimizde Anadolu Yakası'nda 2 ilçemizi tsunamiye hazır hale getireceğiz." dedi.

TSUNAMİ OLDUĞU ANDA NELER YAPILACAĞI PLANLANIYOR

Özener, tsunami risk algısının değerlendirdiğini belirterek risk altındaki kişi sayısına ilişkin çalışmaların yapıldığını bildirdi. Özener konuşmasına "Farkındalık materyalleri basılmaya devam ediliyor ve bunlar dağıtılıyor. Yerel standart işleyiş prosedürleri belirleniyor. Yani bir tsunami olduğu zaman kim uyarı mesajını veriyor. Kim anons ediyor? Bu da belli ama bu anonsu aldıktan sonra nasıl aksiyon alacağımızla ilgili işleyiş prosedürlerini netleştiriyoruz." ifadeleri ile devam etti.

Özener, bu çalışmaların ardından Tsunami Hazır Tanıtım töreni organize edileceğini aktararak, "Acil durumu planı hazırlanacak. Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu kapsamında bir tsunami tatbikatı gerçekleştireceğiz. Her iki ilçemizde de tsunami tatbikatlarını gerçekleştireceğiz. Bunlardan sonra da ilçelerimiz tsunamiye hazır sertifikası almaya hak kazanacak." diye konuştu.

DEPREM SONRASI NE YAPILMALI?

Bir deprem olduktan sonra insanların boş alanlar diye sahillere doğru gidebildiğine vurgu yapan Özener, "Aslında insanlığı ve toplumumuzu eğiterek, öğreterek tsunamiden çok rahatlıkla sakınabiliriz. Nasıl sakınacağız? Marmara Denizi içinde bir deprem olduğu takdirde meraklı bakışlarla depremden sonra kıyılara gidip çekilen su dalgalarını gözlemlemek yerine tam aksine kıyıdan uzaklaşarak güvenli alanlara ve yüksek yerlere çıkarak tsunamiden kaçınabiliriz." uyarısında bulundu.

Özener, bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve heyecanla İstanbul'un diğer ilçelerinde de bu çalışmaları tamamlayacakları dile getirerek "Doğa olayların önüne geçmesi mümkün değil ama doğa olaylarının afetlere dönüşmesini engelleyebiliriz. Onun için de risklerimizi azaltacağız. Birlikte çalışacağız." dedi.

Kartal ve Tuzla tsunami tehlikesine karşı hazırlanıyor

Tanıtım programında, Hersanlıoğlu ve Özener'in yanı sıra Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ergün Cebeci ve AFAD Afet Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özçelik de konuşma gerçekleştirdi.

