Tapulu arazilerine el konulan depremzedeler iş makinelerinin önünden haykırdı!

Hatay’ın Samandağ ilçesinin Kurtderesi Mahallesi’nde, toplu konut projesi için köylülerin tapulu arazileri için verilen kamulaştırma kararının ardından bölgeye iş makinelerinin girmesine tepkiler devam ediyor. Yurttaşlar, iş makinelerinin ve kepçelerin olduğu yerde bir açıklamada bulundu. Köylülerden Sibel Berrak, yaptığı açıklamada, “Biz burada sonuna kadar tarım ve topraklarımızı vermemeye direneceğiz. Biz hazine malının topraklarını verdik ve hiçbirisine bir şey söylemedik, karşı da çıkmadık çünkü o devletin malıdır. Malımızı vermeye karşıyız, vemeyeceğiz, direneceğiz. Narenciye çıkmak üzere. Hangi akıl ki bu narenciyenin toplanmasına 1 ay kalmışken sökülüyor? Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ DEPREMZEDE DEĞİL MİYİZ?”

“Biz kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Polis, asker, jandarma bizim evladımız. Biz halkız, Türk vatandaşıyız. Bizim çocuklarımız da asker. Bunu yetkililer duysun: Biz topraklarımızı terk etmeyeceğiz, vermeyeceğiz, buna razı değiliz. Biz depremzedeyiz, peki bu TOKİ evleri kime yapılıyor? ‘Depremzedeye’ diyorlar, biz depremzede değil miyiz? Bizim canlarımız, hatıralar, geçmişimiz, geleceğimiz, her şeyimiz burada.” sözlerini sarf eden Berrak, “Biz çiftçiyiz. Bunu yetkililere iletiyoruz lütfen geri adım atın. Biz geri adım atmayacağız. Bir depremzedeyi bir depremzedeyle sınamak ne kadar doğru? Bizi birbirimize düşürmesinler. Onlar da mazlum biz de. Bu toprakları alanlar mutlu olamaz bizim ahımız çoktur. Bu toprakları almak için çok bedeller ödenmiştir.” sözlerini sarf etti.

“KEPÇELERİN ÖNÜNE ÖLÜMÜNE YATMAYA HAZIR İNSANLAR VAR BURADA”

Köylülerin avukatı Ecevit Alkan ise, yaptığı açıklamada, “Burası Samandağ TOKİ 5. bölge. Bu TOKİ alanında hak ve tapu sahipleri var. Karşıda gördüğünüz alanda da 10 binden fazla narenciye ağacı var. Bu narenciye ağaçlarının hepsinin kesilmesi söz konusu. Buna karşı ortak bir dava açılmış durumda, dava süreci devam ediyor. Burada insanlar haklarını, mülkiyet haklarını savunmak için buradalar.” sözlerini sarf etti.

Alkan, sözlerinin devamında, “Dava süreci tamamlanmadan buraya müdahale etmeleri insan haklarına aykırı. Ayrıca çevre hukuku, mülkiyet hukuku ve Anayasa'ya, Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bu nedenle fiili olarak kepçelerin önünde ölümüne yatmaya hazır insanlar var burada. Biz de onların haklarını ve hukukunu korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

