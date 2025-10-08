Son Dakika | İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı

İsrail ordusu, Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu’nun ardından yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu’na saldırı düzenledi.

Edinilen bilgilere göre İsrail askerleri, filonun amiral gemisi “Vicdan” ile telsiz bağlantısı kurarak geminin rotasını değiştirmesini istedi. Uyarıların ardından İsrail donanmasına ait gemiler ve hava desteği sağlayan helikopterler, Vicdan’a yaklaşarak baskın düzenledi.

Saldırı sırasında gemide bulunan aktivistlerin telsiz bağlantısının kesildiği, kısa süre sonra gemiye çıkan askerlerin aktivistleri alıkoymaya başladığı bildirildi.

GAZZE'YE 120 MİL KALA SALDIRDILAR

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve teknelerle iletişim koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

FİLODA 3 TÜRK MİLLETVEKİLİ VAR

Özgürlük Filosu Koordinasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, baskın sırasında gemide 26 farklı ülkeden 92 aktivistin bulunduğu belirtildi.

Filoda bulunanların arasında Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca'nın yanı sıra Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de var. Filoda 3 İsrail vatandaşı da olduğu biliniyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı gemiler ve aktivistlerin alıkonulduğunu doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gemiler ve yolcular bir İsrail limanına transfer edildi. Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmeleri bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...