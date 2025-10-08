Ateşkes çağrısına rağmen katliam! İsrail 4 günde 118 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes planına ve uluslararası toplumun sükûnet çağrılarına rağmen Gazze’deki saldırılarını artırdı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes çağrılarını ve bu öneriye verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, 4-7 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlenen 230’dan fazla hava ve topçu saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 118 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin 72’sinin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze eylemi

ATEŞKES ÇAĞRILARI HİÇE SAYILDI!

Gazze Hükümeti, İsrail’in uluslararası sükûnet çağrılarını hiçe sayarak soykırıma devam ettiğini belirterek, “İsrail, sivilleri sistematik olarak hedef alıyor.” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, Gazze’de işlenen suçlardan İsrail’in sorumlu tutulduğu ve ABD yönetimi ile uluslararası topluma “saldırıları durdurmak ve ateşkesi güçlendirmek için acil adımlar atma” çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül’de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’de ateşkesin sağlanmasını içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas, 3 Ekim’de Trump’ın planındaki esir değişimi teklifini kabul ettiğini duyurmuş, bazı maddelerin ise müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti. Trump ise 4 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın kalıcı barışı istediğine inandığını söyleyerek, İsrail’e “Gazze’yi bombalamayı derhal durdurma” çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda 20 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere toplam 67 bin 173 Filistinli yaşamını yitirdi.