İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze eylemi
İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ikinci yılında, İsrail Konsolosluğu önünde destek eylemi düzenlendi.
Eylem için konsolosluk önünde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Katılımcılar, “Hamas’a selam, direnişe devam” yazılı dövizler açtı.
"İŞGAL SÜRENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"
Grup adına konuşan Saadet Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Safa Ocak, “İsrail işgali sona erene kadar 7 Ekim 2023’te başlayan mücadele sürecek" dedi.
Eylemde sık sık “Kahrolsun İsrail” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları atılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)