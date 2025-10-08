İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze eylemi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze eylemi
Yayınlanma:
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ikinci yılında, İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi düzenlendi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ikinci yılında, İsrail Konsolosluğu önünde destek eylemi düzenlendi.

Eylem için konsolosluk önünde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Katılımcılar, “Hamas’a selam, direnişe devam” yazılı dövizler açtı.

Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildiSumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

gazze.jpg

"İŞGAL SÜRENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

Grup adına konuşan Saadet Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Safa Ocak, “İsrail işgali sona erene kadar 7 Ekim 2023’te başlayan mücadele sürecek" dedi.

Konya'da binlerce kişi Filistin için sessiz yürüyüşte buluştuKonya'da binlerce kişi Filistin için sessiz yürüyüşte buluştu

Eylemde sık sık “Kahrolsun İsrail” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları atılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

