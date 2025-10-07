Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan müdahaleye ilişkin verdikler araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Arıkan, "Gazze'ye meydanda değil, Meclis'te sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde ikinvi yıluna giren katliamını sürdüren İsrail, geçtiğimiz hafta Filistinlilere yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti.

İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin bazıları ülkelerine iade edilirken, kendilerine dayatılan ifadeyi imzalamayı kabul etmeyen bazı aktivistler ise hala İsrail cezaevlerinde elinde rehin tutuluyor.

Sumud Filosu’nun ikinci kafilesi İstanbul yolunda!Sumud Filosu’nun ikinci kafilesi İstanbul yolunda!

kuresel-sumud-filosu.jpg

FİLOYA MÜDAHALE ARAŞTIRILSIN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Filoya yapılan müdahale gündedeki yerini korurken, Saadet Partisi TBMM'ye sunduğu "Küresel Sumud Filosu'na terörist İsrail tarafından yapılan ihlallerin araştırılsın" önergesi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla reddedildi.

Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk Ürdün'e gönderildiSon dakika | İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk Ürdün'e gönderildi

ARIKAN: GAZZE'YE MEYDANDA DEĞİL, MECLİS'TE SAHİP ÇIKIN

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisi tarafından müdahalenin araştırılması ve ambargonun kaldırılması için teklif ettikleri genel görüşmenin AKP-MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze için havalimanında hamaset, Meclis'te ret! 'Küresel Sumud Filosu'na terörist İsrail tarafından yapılan ihlallerin araştırılması ve ambargonun kaldırılması' için teklif ettiğimiz Genel Görüşme önerimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Günlerdir ‘Sumud Filosu'na sahip çıktığını’ söyleyerek hamaset yapan iktidar, bir kez daha ikili tutum takınmış ve üzerine düşeni yapmamıştır. Bir kez daha söylüyoruz; Siz iktidarsınız! Gazze'ye meydanda değil, Meclis'te sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.

mahmut-arikan.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

