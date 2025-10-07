Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk Ürdün'e gönderildi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, duyurdu. İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk, Ürdün'e gönderildi.

Keçeli'nin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Geçtiğimiz günlerde 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 aktivist, THY ile İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

