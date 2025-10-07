Sumud Filosu’nun ikinci kafilesi İstanbul yolunda!

İsrail tarafından alıkonulduktan sonra sınır dışı edilen eylemcilerin ikinci kafilesi bugün İstanbul’a ulaşacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2. kafile saat 16.00’da Amman’dan kalkacak uçakla saat 18.45 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak. Kafilede 16 aktivistin olması planlanmaktadır. Net sayı bilgisi, uçağın hareket saatinde paylaşılacaktır" denildi.

Greta Thunberg ve Küresel Sumud Filosu aktivistleri Atina'da

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.