O eylemciler gündem olmuştu: Sumud sevinci AKP'li Şamil Tayyar'ı da rahatsız etti

Sumud filosuna katılıp İsrail tarafından alıkonulan ve İstanbul’a geri getirilen bazı aktivistlerin sevinci AKP’li Şamil Tayyar’ın tepkisini çekti. Tayyar “Tur atlamış takım taraftarı gibi sevinç gösterileri, şakalaşmaları yürekleri burktu” derken, Bekir Develi ve İkbal Gürpınar’ı eleştirdiği öne sürüldü.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılarak İsrail’e götürüldü.

Aktivistler burada cezaevine gönderildi. İşkenceye maruz kaldıklarını belirten aktivistler daha sonra sınır dışı edildi.

Türk aktivistlerin birçoğu bu kararın ardından THY uçağıyla İstanbul’a getirildi. AKP’li Şamil Tayyar burada bazı aktivistlerin yaptığı açıklama ve kutlamalara tepki gösterdi. Tayyar'ın eleştirdiği isimlerin Bekir Develi ve İkbal Gürpınar iddia ediliyor.

'GAZZE'YE BİRAZ SAYGI'

İsrail’in Gazze’deki soykırımının devam ettiğine ve halen alıkonulmuş durumda bulunan aktivistler olduğuna dikkat çeken Tayyar, durumun “yürekleri burktuğunu” söyledi Gazze için "biraz saygı" çağrısı yaptı.

“Küresel Sumud filosunun insani Gazze eylemi, hiç kuşkusuz her türlü övgüyü hak ediyor.

Sevdikleriyle helalleşerek ölüme yolculuk yaptılar.

Şükürler olsun can kaybı olmadı, geride İsrail’in barbarlığı kaldı.

Türkiye de süreci yakından takip ederek aktivistleri sağ salim sevdiklerine kavuşturdu.

İsrail’deki tutsak aktivistlerin de kısa sürede sevdikleriyle kucaklaşmalarını bekliyoruz.

'ŞAKALAŞMALAR YÜREKLERİ BURKTU'

Bu süreçte az sayıda da olsa kimi aktivistlerin sevinçlerini abartarak, kıkırdamaları, kahkahaları, tur atlamış takım taraftarı gibi sevinç gösterileri, şakalaşmaları yürekleri burktu.

Zira Gazze’de ölümler devam ediyor.

70 bin kişinin katledildiği, milyonların göç ettiği, çocukların açlıktan öldüğü ortamda tarifsiz acılar yaşayan Gazze halkının mücadelesine gölge düşürmemek gerekirdi.

Hiç kimse onlardan daha kahraman değil.

Parçalanmış bedenleri, bir deri bir kemik halleriyle mücadelesini sürdüren kahramanlara birazcık saygı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

