O eylemciler gündem olmuştu: Sumud sevinci AKP'li Şamil Tayyar'ı da rahatsız etti

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılarak İsrail’e götürüldü.

Aktivistler burada cezaevine gönderildi. İşkenceye maruz kaldıklarını belirten aktivistler daha sonra sınır dışı edildi.

Sumud aktivisti gözaltına alındı iddiasına valilikten açıklama

Türk aktivistlerin birçoğu bu kararın ardından THY uçağıyla İstanbul’a getirildi. AKP’li Şamil Tayyar burada bazı aktivistlerin yaptığı açıklama ve kutlamalara tepki gösterdi. Tayyar'ın eleştirdiği isimlerin Bekir Develi ve İkbal Gürpınar iddia ediliyor.

'GAZZE'YE BİRAZ SAYGI'

İsrail’in Gazze’deki soykırımının devam ettiğine ve halen alıkonulmuş durumda bulunan aktivistler olduğuna dikkat çeken Tayyar, durumun “yürekleri burktuğunu” söyledi Gazze için "biraz saygı" çağrısı yaptı.

“Küresel Sumud filosunun insani Gazze eylemi, hiç kuşkusuz her türlü övgüyü hak ediyor. Sevdikleriyle helalleşerek ölüme yolculuk yaptılar. Şükürler olsun can kaybı olmadı, geride İsrail’in barbarlığı kaldı. Türkiye de süreci yakından takip ederek aktivistleri sağ salim sevdiklerine kavuşturdu. İsrail’deki tutsak aktivistlerin de kısa sürede sevdikleriyle kucaklaşmalarını bekliyoruz.

'ŞAKALAŞMALAR YÜREKLERİ BURKTU'