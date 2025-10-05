Sumud aktivisti gözaltına alındı iddiasına valilikten açıklama

Sumud Filosu'na katılıp, uluslararası sularda İsrail tarafından kaçırılan Erdem Özveren'in Türkiye'de havalimanına iner inmez gözaltına alındığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği bu iddiaları yalanlayarak, Özveren'in eşinin, kayıp ihbarında bulunduğunu ve bu kapsamda polislerin kendisinin yanına giderek form doldurmasını istediklerini söyledi.

Özveren'in İsrail'e destek verdikleri iddiası üzerine boykot çağrısı yaptığı şirketlerin şikayetiyle gözaltında alındığı öne sürülmüştü.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı”na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır. Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır.

Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

Terör devleti İsrail ‘in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. Şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır."

İsrail hapishanesinden Türkiye'ye getirilen Özveren İstanbul'da gözaltına alındığını söyleyip şu paylaşımı yapmıştı:

"Ülkemde 150 Küsür Kez Davalık Oldum.

Bunların istisnasız Tamamı ALLAH için,

İslam için. Ama Bugün İsrail Hapishanesinden Vatana İnip

Herkes Çiçekle Karşılanırken,

Bize Ailemiz Çoluk Çocuğumuz

Önünde Gözaltı Olunca, Artık Devletime

Olan Ümidim Tamamen Kırıldı.

Biz Ne Yaptık Size

Ne Suç, Ne Günah işledik

Kanallar, Reytingler, Gösterişler

Alkışlar Sizin Olsun."