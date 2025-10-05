Bakan Tunç'tan Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan Sumud Filosu aktivistlerine ilişkin açıklama
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonan ve ardından İstanbul'a getirilen aktivistlerin Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayenelerinin tamamlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan ve Türkiye’ye getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık muayenelerinin 100 kişilik uzman heyet tarafından yapıldığını ve aktivistlerin fiziksel ile ruhsal durumlarının titizlikle incelendiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun, İsrail güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği saldırı sonucu alıkonulmasının ardından İstanbul’a ulaşan Türk ve yabancı uyruklu aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki muayenelerinin tamamlandığını belirtti.

Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul ettiTrump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti

"FİZİKSEL VE RUHSAL DURUMLARI TİTİZLİKLE İNCELENMİŞTİR"

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul’a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayeneleri tamamlanmıştır. Aralarında adli tıp ve psikiyatri uzmanları ile dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, aile hekimliği, göz hastalıkları, ortopedi-travmatoloji ve nöroloji uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilen muayenelerde, aktivistlerin fiziksel ve ruhsal durumları titizlikle incelenmiştir. Ülkemizle birlikte Tunus, Ürdün, İngiltere, Moritanya ve Fas vatandaşlarından oluşan aktivistlerin tamamından gerekli tahliller için örnekler alınmış, ilave tıbbi şikayeti olanlar ve sağlık sorunu bulunanlar ise sağlık kurumlarına sevk edilmiştir. Muayenelerin ardından Cumhuriyet savcıları tarafından ifadeler alınmış olup, süreç ilgili makamlarımızca hassasiyetle yürütülmektedir"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

