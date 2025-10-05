Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu. Trump, söz konusu hattın Hamas tarafıyla paylaşıldığını belirterek, Filistinli grubun onay vermesi durumunda ateşkesin hemen yürürlüğe gireceğini ve rehine-tutuklu değişiminin başlayacağını ifade etti.

Trump’tan Hamas’a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğim

Trump’ın paylaşımında ayrıca, Filistin toprakları üzerinde sarı çizgiyle gösterilen bir Gazze haritası da yer aldı. Harita, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin yarısından fazlasını kontrol etmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Trump, bu çekilmenin yalnızca “ilk aşama” olduğunu belirterek, ilerleyen dönemde geri çekilmenin diğer adımlarına ilişkin koşulların oluşturulacağını kaydetti.

TRUMP'TAN 'DİYALOG' ÇAĞRISI

Trump, mesajında ayrıca, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için taraflara “daha fazla insani adım atma ve diyalog kurma” çağrısında bulundu.