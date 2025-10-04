Trump’tan Hamas’a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Planı" teklifinin ardından Hamas, Trump'ın teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas, açıklamasında İsrailli rehineleri (Hayatta olan ve ölen) serbest bırakmaya hazır olduğunu ancak silah bırakmak için İsrail'in Filistin'den tamamen çekilmesi gerektiği ifade etmişti.

Son Dakika | Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Hazırız

Hamas'ın açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Trump, rehinelerin tahliyesi için İsrail'e "bombardımanı durdurun" çağrısında bulunmuştu.

Trump, Hamas’ın cevabının ardından kameraların karşısına geçti İsrail'e seslendi! 'Bombalamayı derhal durdurun'

Son olarak İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

"GECİKMEYE TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİM"

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in barış görüşmeleri sürecinde bombalamayı geçici olarak durdurmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Hamas’a ise uyarıda bulunan Trump, "Hamas hızlı hareket etmeli, yoksa tüm bahisler boşa çıkar. Gecikmelere veya Gazze'nin tekrar tehdit oluşturmasına yol açacak herhangi bir sonuca tahammül etmeyeceğim. Bunu hemen halledelim. Herkese adil davranılacak!” ifadelerini kullandı.