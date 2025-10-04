Trump’tan Hamas’a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğim

Trump’tan Hamas’a uyarı: Hızlı hareket edin tahammül edemeyeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas’a seslendi. Rehinelerin serbest bırakılması ve barış sürecinin tamamlanması çağrısında bulunan Trump, "Acele edin. Gecikmelere tahammül etmeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış Planı" teklifinin ardından Hamas, Trump'ın teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas, açıklamasında İsrailli rehineleri (Hayatta olan ve ölen) serbest bırakmaya hazır olduğunu ancak silah bırakmak için İsrail'in Filistin'den tamamen çekilmesi gerektiği ifade etmişti.

Hamas'ın açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Trump, rehinelerin tahliyesi için İsrail'e "bombardımanı durdurun" çağrısında bulunmuştu.

Son olarak İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

"GECİKMEYE TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİM"

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in barış görüşmeleri sürecinde bombalamayı geçici olarak durdurmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Hamas’a ise uyarıda bulunan Trump, "Hamas hızlı hareket etmeli, yoksa tüm bahisler boşa çıkar. Gecikmelere veya Gazze'nin tekrar tehdit oluşturmasına yol açacak herhangi bir sonuca tahammül etmeyeceğim. Bunu hemen halledelim. Herkese adil davranılacak!” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

