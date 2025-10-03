Sumud aktivistleri terör hapishanesine gönderildi: Bir bardak su bile vermediler

İsrail’in Gazze’deki soykırımı kapsamındaki ablukayı kırmak amacıyla Barcelona’dan yola çıkan ve Gazze açıklarında İsrail tarafından kaçırılan Küresel Sumud Filosu üyeleri, mahkemeye çıkarıldı.

SORGULAR 15 SAAT SÜRDÜ

Küresel Sumud Filosu’nun Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, dün saat 14.00 sularında mahkeme sorguları başladı ve 15 saatten fazla sürdü. Çok az aktivistin acil çıkış talebi imzaladığı öğrenilirken, bu formu imzalamayanların "sınır dışı süreçlerinin daha uzun süreceği" öğrenildi. Bu formun imzalanmaması durumunda İsrail’in 72 saat gözaltında tutma hakkı olduğu belirtildi.

Türkiye Delegasyonu yaptığı açıklamada, filo üyelerinin morallerinin gayet yüksek olduğunu, sağlık durumlarının da iyi olduğunu bildirdi.

AKTİVİSTLER ÇÖLDEKİ HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

İsrail tarafından alıkonulan aktivistler, sorgularının ardından Negev Çölü’nde, Gazze ile Mısır arasında bulunan Ketziot Hapishanesi’ne sevk edildi. Marinette adlı gemide bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin de işlemlerin ardından buraya sevk edileceği öğrenildi. Sınır dışı işlemleri devam eden Küresel Sumud Filosu aktivistleri, bir süre burada tutulacak.

KAÇIRILAN AKTİVİSTLERE GIDA VERİLMEDİ

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, bazı aktivistlerin açlık grevine başladığını, alıkonulan filo üyelerine dün gün boyunca yiyecek veya içecek verilmediğini öğrendiklerini bildirdi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformundan bir video yayınladı. Videoda, Ben-Gvir, aktivistlerin bulunduğu alana gidiyor ve "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemiler de pislik içindeydi. Bunlar Gazze’ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler" diyor.

'ÖZGÜR FİLİSTİN' SLOGANINDAN SONRA GÖRÜNTÜ KESİLDİ

Paylaşılan görüntülerde tam bu sırada aktivistler, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladı, hemen ardından video kesildi. Ben-Gvir, filodaki gemilerden birine girip "Bu gemilerle yardım taşımıyorlar" iddiasında bulundu.