Son dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskın

Son dakika haberi... Sumud Filosu'nun motor arızası nedeniyle geride kalan ve müdahale bölgesine bugün ulaşabilen son gemisi Marinette'e İsrail ordusu canlı yayında baskın yaptı. Gemideki en az 3'ü Türk olan aktivistlerin tamamı kaçırıldı.

Sumud Filosu'na ait 2 hukuki destek teknesi hariç 42 tekne Gazze'ye doğru yol alıyordu. Bu teknelerin 41'ine dün İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda baskın düzenlendi aktivistler kaçırıldı. Motor arızası nedeniyle geri kalan ve bölgeye bugün ulaşan Marinette gemisine ise İsrail canlı yayında baskın yaptı. Aralarında en az 3 Türk aktivistlerin de olduğu kişileri kaçırdı. Teknede bulunan ve ismi öğrenilen Türk aktivistler şöyle: Ömer Faruk Narlı, Emine Güneş, Sinan Akılotu.

FİLODA GAZZE YOLUNDAKİ SON GEMİYDİ

Marinette'e yapılan baskın sonrası yayın kesildi baskından önce İsrail ordusuna ait bir hücum botu görüldü. Bottaki birçok İsrail askerinin gemiye çıkarak kameraları kapattığı görüldü. Gemiyle şu an iletişim kurulamıyor.

ekran-goruntusu-2025-10-03-104910.jpg
Baskın öncesi aktivistlerin kameraya yansıyan son görüntüleri

Bu baskınla birlikte Sumud Filosu'na ait Gazze'ye giden bütün gemiler İsrail tarafından alıkonulmuş oldu. 44 gemiden geriye kalan 2 gemi ise baştan beri hukuki destek göreviyle, müdahale bölgesinin dışında bekliyordu.

FİLODAN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin son durumuna ilişkin bilgi verildi. Avukatların sözde gözaltı süreçlerini takip ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Global Sumud Filosu Aktivistleri İsrail Tarafından Alıkonuldu: Moralleri Yüksek, Avukatlar Süreci Takip Ediyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu gemilerinden MARINETTE, 3 Ekim sabahı saat 10:30’da İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda engellenmiş ve gemiye çıkış operasyonu canlı yayınlarla belgelenmiştir.

DURUŞMALAR 15 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ

Alıkonulan aktivistler, sorgularının ardından Negev Çölü’nde, Gazze ile Mısır arasında, Mısır sınırına yaklaşık 30 km mesafede bulunan Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmiştir. Dün boyunca Adalah avukatları yaklaşık 24 saat boyunca tüm aktivistlerin sorgularına eşlik etmiş, bugün itibariyle de aktivistlerimizi görmek üzere hapishaneye doğru yola çıkmışlardır.

Edinilen bilgilere göre:

Avukatlar sabah 06:00’da limanda hazır bulundu.

Duruşmalar dün saat 14:00’te başladı ve 15 saat aralıksız sürdü.

Aktivistlerimizin moralleri yüksek, bazıları açlık grevinde.

'AKTİVİSTLERE YEMEK VERİLMEDİ'

Dün hiçbir katılımcıya yiyecek ve içecek verilmedi.

Çok az sayıda katılımcı “Acil Çıkış Talebi”ni imzaladı. Bu formu imzalayanların sınır dışı edilme süreci hızlanabilir.

Form imzalanmadığı takdirde İsrail yasalarına göre 72 saat (3 gün) boyunca alıkonulabiliyorlar.

Diplomatik ziyaretlere bugün öncelik tanınacak. Konsolosluk ziyaretleri sırasında avukatlar da izin almak için bekleyecek.

Katılımcılarımız dün iki İsrailli bakan tarafından ziyaret edildi (bir erkek, bir kadın).

'TOPLU SINIR DIŞI TEYİT EDİLMEDİ'

Tüm katılımcıların Londra ve Madrid’e toplu sınır dışı edilmesi henüz teyit edilmedi. Delegasyonlar Tel Aviv, Ürdün veya Mısır üzerinden olası sınır dışı ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

Ailelere ve kamuoyuna özellikle şunu vurgulamak isteriz: Tüm katılımcılarımız iyi durumdadır, moralleri yüksektir ve dayanışma ruhu güçlü şekilde devam etmektedir.

Global Sumud Filosu, abluka altındaki Gazze halkına insani yardımı ulaştırmak için çıktığı bu yolculukta, tüm baskılara rağmen kararlılığını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 GEMİ DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Öte yandan İsrail’in aktivistleri kaçırmasına tepki olarak İtalya’dan 10 geminin daha Gazze’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Yola çıkan gemilerin görüntüleri yayımlandı.

10-gemi-daha-yolda.jpg
İtalya'dan destek için yola çıkan gemilerden görüntüler

İSRAİL MÜDAHALE EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail’in gemilere uluslararası sularda müdahale edip aktivistleri kaçırdığını itiraf ettiği dünkü açıklamasında Marinette gemisine ilişkin yoluna devam etmesi halinde müdahale edileceği belirtilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyleydi:

“Hamas-Sumud provokasyon yatlarının hiçbiri aktif savaş bölgesine girme veya yasal deniz ablukasını ihlal etme girişiminde başarılı olamadı.

Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. İsrail'e güvenli bir şekilde ulaşıyorlar ve oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler.

Bu provokasyonun son gemisi uzakta kalmaya devam ediyor. Yaklaşırsa, aktif savaş bölgesine girme ve ablukayı ihlal etme girişimi de engellenecektir.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

