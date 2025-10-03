On binler Sumud için ayaklandı: Genel grev çağrısı yapıldı polis eylemcilere saldırdı
İsrail’in Gazze’deki soykırım ablukasını delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale edip birçok ülkeden aktivistleri kaçırması dünyada tepkilere sebep oldu.
Özellikle İtalya’da Meloni hükümetine, filoya destek vermesi için baskı yapan sendikalar saldırının ardından cuma günü için genel grev çağrısı yapmıştı.
ON BİNLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Bu gece saatlerinden itibaren İtalya’nın birçok kentinde ayaklanmalar başladı. Polis İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını protesto eden eylemcilere saldırdı.
İtalya genelindeki eylemlere birçok kentte on binlerce kişi katıldı.
Filoya saldırı haberinin çarşamba akşam saatlerinde gelmesinin ardından birçok kentte meydanlara inen on binlerce kişi, ülkenin en büyük sendikası tarafından yapılan ve diğer sendikaların da destek verdiği genel grev çağrısının yapıldığı bugün, gösterilerini farklı noktalarda sürdürdü.
'SOYKIRIMI DURDURUN'
Başkent Roma'da akşam saatlerinde binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla tarihi arena Kolezyum'un önünde bir araya geldi.
Göstericiler, "Her şeyi engelleyeceğiz", "Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz", "Özgür Filistin" sloganları atarak, genel grevde ülkede işleyişi durduracaklarını belirtti.
Protestocular, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de aralarında olduğu bazı liderlerin üzerine kanlı el basılmış fotoğrafları ile "Soykırımı durdurun", "İsrail ile anlaşmaları sonlandırın" yazılı dövizler taşıdı.
SADECE ROMA'DA 50 BİN KİŞİ
Gösterinin organizatörleri, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen buradaki yürüyüşe 50 bin kişinin katıldığını duyurdu.
Milano kentinde de yaklaşık 20 bin kişi, Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasını protesto etti.
UÇUŞLAR AKSADI PROTESTOLAR LİMANLARA TAŞTI
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.
Ülkenin kuzeyindeki Torino'da, göstericiler protestolarını Caselle Havalimanı pistine kadar taşıdı. Göstericilerin piste çıkması sebebiyle havalimanındaki uçuşlar kısa süreliğine aksadı.
Floransa, Livorno ve Pisa kentlerinde de çok sayıda gösterici, protestolarını tren garlarına taşıyarak, İsrail'in hem filoya hem de Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Güneydeki Napoli'de ise Filistin destekçileri ve öğrencilerden oluşan grup, protesto gösterisiyle Napoli limanının girişini kapatmaya çalıştı.
POLİS SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTERENLERE SALDIRDI
Bologna kentinde sabah saatlerinde İsrail'e yönelik protesto sırasında, göstericiler eylemlerini Bologna Garı'na taşımak isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.
Çıkan arbedede polis, gösteri yapan öğrencilere saldırdı.
Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde de akşam saatlerinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup, filoya yönelik saldırıyı protesto etti.
Protestocular, limana yürürken güvenlik güçleri buradaki eyleme de saldırdı.
Polisin, ellerini havaya kaldırarak gelen göstericileri kalkanlarıyla iterek coplaması görüntülere yansıdı.
İtalya'da cuma günü işçi sendikaların çağrısıyla ülke genelinde genel greve gidilmesi ve pek çok yerde protesto gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.