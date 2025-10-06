Greta Thunberg ve Küresel Sumud Filosu aktivistleri Atina'da

Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan çevre aktivisti Greta Thunberg ve beraberindeki çok sayıda aktivist, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı.

İsrail tarafından sınır dışı edilen Thunberg ve aktivistler, Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda “Özgür Filistin” sloganlarıyla karşılandı.

Thunberg burada yaptığı açıklamada, “Gazze’de herkesin gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Hükümetler, İsrail’in işlediği savaş suçlarını durdurmak için hiçbir adım atmıyor.” dedi. Küresel Sumud Filosu’nu “evrensel bir dayanışma hikayesi” olarak tanımlayan Thunberg, “Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail’de alıkonuldukları sırada kötü muameleye maruz kaldıklarını belirten Thunberg, asıl meselenin Gazze’de yaşanan yıkım olduğunu vurguladı:

“Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız. İsrail gözlerimizin önünde bir milleti yok etmeye çalışıyor.”

Atina’ya dönen diğer aktivistler de İsrail’de yaşadıkları şiddetin, Filistin halkının maruz kaldığı acılarla kıyaslanamayacağını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Ekim akşamı yola çıkmış, İsrail ordusunun saldırısı sonucu onlarca tekneye el konulmuş ve yüzlerce kişi alıkonulmuştu. Filo, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde insani yardım götürmek için yola çıkan en büyük girişim olarak tanımlanıyor.