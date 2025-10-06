Greta Thunberg ve Küresel Sumud Filosu aktivistleri Atina'da

Greta Thunberg ve Küresel Sumud Filosu aktivistleri Atina'da
Yayınlanma:
Aktivist Greta Thunberg, "İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar"

Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan çevre aktivisti Greta Thunberg ve beraberindeki çok sayıda aktivist, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı.

İsrail tarafından sınır dışı edilen Thunberg ve aktivistler, Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda “Özgür Filistin” sloganlarıyla karşılandı.

Greta Thunberg ve 170 aktivist sınır dışı edildiGreta Thunberg ve 170 aktivist sınır dışı edildi

İsrail donanması Sumud Filosu'na müdahale ediyorİsrail donanması Sumud Filosu'na müdahale ediyor

Greta Thunberg yine Gazze’ye gidiyor: Onlarca gemi katılacakGreta Thunberg yine Gazze’ye gidiyor: Onlarca gemi katılacak

Thunberg burada yaptığı açıklamada, “Gazze’de herkesin gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Hükümetler, İsrail’in işlediği savaş suçlarını durdurmak için hiçbir adım atmıyor.” dedi. Küresel Sumud Filosu’nu “evrensel bir dayanışma hikayesi” olarak tanımlayan Thunberg, “Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor.” ifadelerini kullandı.

greta-sumud-yunanistan-donusu-helin-yilmaz.jpg

İsrail’de alıkonuldukları sırada kötü muameleye maruz kaldıklarını belirten Thunberg, asıl meselenin Gazze’de yaşanan yıkım olduğunu vurguladı:

“Gözlerimizi Gazze’den ayırmamalıyız. İsrail gözlerimizin önünde bir milleti yok etmeye çalışıyor.”

Atina’ya dönen diğer aktivistler de İsrail’de yaşadıkları şiddetin, Filistin halkının maruz kaldığı acılarla kıyaslanamayacağını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Ekim akşamı yola çıkmış, İsrail ordusunun saldırısı sonucu onlarca tekneye el konulmuş ve yüzlerce kişi alıkonulmuştu. Filo, bugüne kadar Gazze’ye toplu şekilde insani yardım götürmek için yola çıkan en büyük girişim olarak tanımlanıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Dünya
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Suriye'de seçim sonuçları açıklandı
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Everest Dağı'ndaki kar fırtınasında 1 kişi öldü
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı